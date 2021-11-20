Samanyolu Haber /Gündem / Biden 85 dakikalığına görevini Harris'e devretti /20 Kasım 2021 09:50

Biden 85 dakikalığına görevini Harris'e devretti

Doktoru ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumunun "başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun" olduğunu açıkladı.

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ABD Başkanı, gördüğü sağlık tedavisi nedeniyle başkanlık yetkilerini kısa süreliğine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti. Biden'ın, 79. yaş gününden bir gün önce Walter Reed Askeri Hastanesine giderek rutin yıllık sağlık kontrollerini yaptırmasının ardından doktorundan açıklama geldi.


Biden'ın doktoru Keven O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden 78 yaşındaki bir erkeğe göre sağlıklı ve dinç. Biden, başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette" ifadesini kullandı.

Öte yandan O'Connor, Biden'ın yürüyüşü ve boğazındaki "gıcık" konusunda ileri tetkikler istediğini kaydederek, Biden'ın son dönemde yürüyüşünde bir yavaşlık olduğunu bunun nedeninin de Biden'ın yaklaşık 1 yıl önce ayağını kırması olabileceğini aktardı.

"ENDİŞE VERİCİ BİR ŞEYE RASTLANMADI"
Biden'ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin de midesindeki reflü olabileceğini kaydeden O'Connor, Biden'a yapılan kolonoskopide de endişe verici bir şeye rastlamadıklarını belirtti.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, kolonoskopi olacağı esnada anestezinin etkisindeyken görevlerini 85 dakikalığına Harris'e devretmişti.
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