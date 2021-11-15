Biden’a baskı artıyor









Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer Biden’a acil durum petrol rezervlerini devreye sokma çağrısı yaptı.





Schumer New York’ta düzenlediği basın toplantısında gelinen noktada akaryakıt pompasında acil bir rahatlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi ve bunun için bakılacak adresin Stratejik Petrol Rezervi olduğunu belirtti.





Uzmanlar, Stratejik Petrol Rezervleri’nin kullanılmasının sadece kısa dönem etkisi olacağını ve bunun Amerikan üretim kapasitesini arttırmayacağı uyarısında bulunuyor.





Akaryakıt fiyatları ve araç satışları üretici fiyatlarında önemli oranda artışa neden olmuş durumda. Petrol fiyatları da varil başına 80 doların üstüne çıktı. Petrol üretici ülkeleri bir araya getiren OPEC de Amerika’nın ‘üretimi arttırın’ çağrılarına kulağını tıkamış durumda.





Pandemiden sonra Amerikan ekonomisinin zayıflamasıyla arz ve talebin tedarik zincirindeki zorluklar nedeniyle dengesinin bozulduğu mesajını veren Schumer bundan hiçbir endüstrinin kaçamadığını ama en fazla yakıt fiyatlarının etkilendiğini söyledi ve “Bu yakıt fiyatlarını şimdi düşürmemizi sağlayacak'' dedi.





Biden’ın ekonomik danışmanları enflasyonun artmasında Başkan’ın politikalarının değil, COVID-19’la bağlantılı küresel sorunların etkili olduğunu belirtiyor.





Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese, enflasyonun şu sıralar yüksek olduğunu kabul etmekle birlikte Biden göreve başladığında ekonomik krizi devraldığını da belirtti.





Maliye Bakanı Jenet Yellen ile Deese hafta sonu çeşitli televizyon programlarına katıldılar.





İki isim de alınan önlemler ve Biden’ın yaklaşık 2 trilyon dolarlık sosyal altyapı paketinin enflasyonun azalmasına yardımcı olacağını kaydettiler.





Deese, CNN’e yaptığı açıklamada da acil harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.





Deese, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin paketi bu hafta oylatacağına emin olduğunu söyledi. Paketin yürürlüğe girmesi için Senato’dan da onay olması ve Biden tarafından imzalanması gerekiyor. Demokratlar paketin ayrıntılarıyla ilgili olarak hala uzlaşabilmiş değil.





Senato Çoğunluk Lideri Schumer ise Demokratlar’a gönderdiği mektupta paketin Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmeden Senato’nun gündemine gelmeyeceğini söyledi.





Yüksek enflasyon rakamlarının maaşları etimesi Biden için siyasi bir risk. Son anketlerde Biden’a destek oranı yüzde 41.