Biden: Ortadoğu'dan hiçbir yere gitmiyoruz

Muhammed bin Salman, "Ana enerji kaynaklarını dışlayarak emisyonları azaltmak için gerçekçi olmayan politikaların benimsenmesi, önümüzdeki yıllarda benzeri görülmemiş enflasyona, enerji fiyatlarında artışa, işsizliğin artmasına ve ciddi sosyal ve güvenlik sorunlarının kötüleşmesine yol açacaktır" dedi.

Joe Biden zirvenin açılış konuşmasında Arap liderlere, "ABD, hepinizle ortaklaşa bölgenin olumlu geleceğini inşa etmeye yatırım yapıyor ve ABD hiçbir yere gitmiyor" diye seslendi.Biden, Washington'un Rusya, Çin veya İran tarafından doldurulmuş bir boşluk bırakmayacağını söyledi.Başkan Biden, ABD'nin Ortadoğu'daki ilişkilerinde yeni bir sayfa açmayı umuyor. Bu kapsamda ABD askeri çatışmaları geride bırakmayı ve bunun yerine tek tek ulusların içişlerine saygı duyan ancak İran'la ilgili endişeler sürerken, ekonomik entegrasyon ve ortak savunma arayışında olan bir bölge arzuluyor.Biden zirvede ayrıca ABD'nin İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.Joe Biden, başkan olarak çıktığı ilk Ortadoğu gezisinde, altı Körfez ülkesi ve Mısır, Ürdün ve Irak’ın katıldığı zirveye odaklanırken, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile görüşmesi zirvenin gerisinde kaldı.Biden’ın Muhammed bin Salman ile görüşmesi ABD'de insan hakları ihlalleri konusunda eleştirilere yol açtı.Öte yandan Başkan Joe Biden, bugün Irak, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Biden’ın Suudi Arabistan'daki geniş katılımlı Arap zirvesinde gündemi bölgesel füze ve savunma yeteneklerini geliştirmek.Başkan olarak Ortadoğu'ya ilk gezisine İsrail'i ziyaret ederek başlayan Biden, Cidde'deki toplantıyı, büyük ölçüde İran'la ilgili ortak endişelerin yön verdiği yeni bir eksenin parçası olarak İsrail'i entegre etmek için kullanmayı amaçlıyor.Biden yönetiminde üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğu kadar çok kabiliyeti bu bölgeye dahil etmenin büyük bir değeri olduğuna inanıyoruz ve kesinlikle İsrail'in ihtiyaç duyduğu ölçüde önemli hava ve füze savunma yeteneklerine sahip olduğuna inanıyoruz. Ancak bu tartışmaları bu ülkelerle ikili olarak yapıyoruz" dedi.Biden, 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi ajanlar tarafından öldürülmesi üzerine Suudi Arabistan'ı küresel sahnede bir "parya" kılacağına söz vermişti ancak nihayetinde ABD çıkarlarının dünyanın en büyük petrol ihracatcısıyla ilişkilerde bir kopuş değil, bir yeniden ayarlama gerektiği kararına vardı.Biden, ham petrol fiyatlarının yüksek olduğu ve Rusya-Ukrayna ihtilafıyla ilgili diğer sorunların olduğu ve geçici bir ateşkesin uygulandığı Yemen savaşını sona erdirme çabalarını teşvik ettiği için OPEC devi Suudi Arabistan'ın yardımına ihtiyaç duyuyor.Washington ayrıca İran'ın bölgedeki hakimiyetini ve Çin'in küresel nüfuzunu engellemek istiyor.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün yaptığı açıklamada, Başkan’ın Amerika'nın Orta Doğu'yla ilişkilerle ilgili vizyonunu ve stratejisini "açık bir şekilde ortaya koyacağını" söyledi.Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'nin Biden ile yaptığı görüşmede gıda güvenliği ve enerji arzındaki kesintilerin ele alındığı belirtildi.ABD, Biden’ın başkanlığının ilk aylarında, Mısır'ın Mayıs 2021'de Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının bir parçası olmadan önce, insan hakları konusundaki görüş farklılıkları nedeniyle Mısır ile ilişkiler konusunda tedirgindi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, zirvede yaptığı konuşmada, küresel ekonomiyi desteklemek için ortak çabaların gerekli olduğunu ve enerji kaynaklarına ilişkin gerçekçi olmayan politikaların sadece enflasyona yol açacağını söyledi.Dünyanın en büyük petrol ihracatçısının fiili hükümdarı, COVID-19 pandemisinin ve jeopolitik durumun küresel ekonomiyi desteklemek için daha fazla ortak çaba gerektirdiğini ve çevresel zorlukların kademeli olarak sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş için "gerçekçi ve sorumlu" bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi.ABD’li yetkililer, Biden'ın Körfez petrol üreticilerinin liderleriyle enerji güvenliğini ele alacağını ve OPEC+'nın üretimi artırmak için daha fazla adım atmasını umduğunu söyledi, ancak görüşmelerden herhangi bir ikili açıklama gelme olasılığı düşük olarak değerlendiriliyor.Amerika, Suudi Arabistan ve OPEC ortaklarının yüksek benzin maliyetini düşürmeye ve ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonunu düşürmeye yardımcı olmak için daha fazla petrol pompaladığını görmek istiyor.