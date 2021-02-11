Samanyolu Haber /Gündem / Biden, ABD-Meksika sınırındaki olağanüstü hali kaldırdı /11 Şubat 2021 18:56

Biden, ABD-Meksika sınırındaki olağanüstü hali kaldırdı

Trump döneminde ilan edilen Meksika sınırına yönelik OHAL yeni ABD yönetimi tarafından iptal edildi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırındaki ulusal olağanüstü hale (OHAL) son veren bir karar yayınladı.

ABD'nin güney sınırındaki ulusal OHAL 2019'da eski Başkan Trump tarafından ilan edilmişti.

Biden daha öncesinde sınır duvarının inşasını da durduracağını açıklamıştı.

Beyaz Saray'ın resmi sitesinde yayınlanan Meclis Başkanı ve Senato başkanına yönelik bir mektupta ABD Başkanı, güney sınırındaki OHAL'in "yersiz" olduğunu yazdı.

Biden, "Karar 9844 ile ilan edilen ve 13 Şubat 2020 ve 15 Ocak 2021 tarihlerinde devam eden ulusal olağanüstü halin sona erdiğini ve bu kararda başvurulan yetkililerin artık bir duvar inşa etmek için kullanılmayacağını Kongre'ye bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

Donald Trump 2016'da göreve başlamadan önce "Meksika sınırına bir duvar inşa edeceğini" ve duvarı "Meksika'ya ödeteceğini" söylemişti. Trump'ın görev süresinin dolmasına karşın "duvar"ın inşası son karara kadar sürüyordu. Meksika'dan ABD'ye yönelik duvar inşası için şimdiye kadar herhangi bir para transferi gerçekleşmedi.
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