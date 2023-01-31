Biden: ABD Ukrayna'ya F-16 göndermeyecek

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un başdanışmanı Yuriy Sak geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna'nın, Batı ülkelerinden aralarında Alman Leopard ve Amerikan Abrams tanklarının da olduğu muharip tank tedarik sözü almasının ardından, bu kez ABD yapımı F-16'lar gibi dördüncü nesil savaş uçakları için bastıracağını belirtmişti.



Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden bir sözcü ise bu tür savaş uçaklarının pilot eğitimlerinin altı ay uzun sürdüğünü söylemişti.



Biden ABD'nin F-16'laro tedarik edip etmeyeceği sorulduğunda "Hayır" yanıtını verdi.



Başkan Joe Biden, yakın zamanda bir Avrupa seyahatinin gündemde olduğuna dair haberlerin çıkmasının ardından bugün Polonya'yı ziyaret edeceğini açıkladı; ancak ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğini henüz bilmediğini belirtti.



Ukrayna geçen hafta, uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların aşılması ve Almanya ile ABD'nin ağır tank tedarik etme kararı almasıyla Rus işgaline karşı büyük destek sağlamıştı.



Ukrayna'nın batı sınırı komşusu Polonya, Kiev hükümetinin en güçlü savunucularından biri.



Zelenski: "Rusya intikam saldırılarına başladı"



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise bugün Odesa'da yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna direnişinin intikamını almak için, ülkenin doğusunda art arda saldırılar yürüttüğünü söyledi.



Zelenski, Moskova'nın Ukrayna'nın güneyi ve doğusunda cephe hattı boyunca yaklaşık iki aydır çatışmaların çıkmaza girmesinin ardından Ukrayna'ya saldırılarını arttırmayı planladığını haftalardır söylüyordu.



Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk vilayetinin Rus kontrolundaki bölgelerinin Ukraynalı yöneticisi Denis Puşilin, daha kapsamlı yeni bir Rus saldırısına dair işaret olmasa da, Rus birliklerinin savaşın başlangıcından beri Ukrayna'nın kalesi konumundaki bir kömür madeni kasabası olan Vuhledar'da yer edindiğini söyledi.



Puşilin, Ukrayna güçlerinin Donetsk'in batısında kuzeyden güneye Bahmut, Marinka ve Vuhledar kasabalarına destek göndermeyi sürdürdüğünü söyledi.



Puşilin'in danışmanı Yan Gagin, Rus paralı asker gücü Wagner'e bağlı savaşçıların, aylardır Moskova'nın ana odak noktası olan Bahmut'a giden bir ikmal yolunun kontrolunu kısmen ele geçirdiklerini kaydetti.



Wagner grubunun lideri dün, savaşçılarının Bahmut'un kuzeyindeki Blahodatne'yi ele geçirdiklerini öne sürmüştü.



Kiev, Blahodatne ve Vuhledar'daki saldırıları püskürttüğünü iddia etti. Reuters haber ajansı bu haberleri bağımsız kaynaklarca doğrulayamadı.



Öte yandan Rusya'nın ele geçirdiği toprakları karşı saldırıyla geri alması için Ukrayna'ya Batı tarafından söz verilen yüzlerce modern tank ve zırhlı aracın sevkiyatına daha aylar var.



Moskova, Wagner paralı asker grubunun Rus hapishanelerinden silah altına aldığı binlerce mahkumu Bahmut civarında savaşmaya gönderdi.



Bu hamle Rusya'ya, binlerce yedek askeri silah altına aldığı sırada ordusunu yeniden yapılandırmak için zaman tanıyacak.



Zelenski Batı'ya, taahhüt edilen silahların tedarikini hızlandırma çağrısı yapıyor.



Peskov: "Silah sevkiyatı savaşın gidişini değiştirmez"



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Batı'nın silah tedarikinin, NATO ülkelerini savaşa gittikçe daha fazla dahil ettiğini ancak bunun olayların gidişini değiştirme olasılığının olmadığını söyledi.



Merkezi ABD'de bulunan Savaş Çalışması adlı düşünce kuruluşu, Kiev'in sahadaki ilerlemesinin Kasım ayından bu yana durmasının gerekçesi olarak, Batı'nın geçen sene Ukrayna'ya gerekli malzemeleri sağlama konusunda başarısız olmasını gösterdi.