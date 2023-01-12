Biden ailesi hakkında soruşturma başlatıldı

Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı, “Demokratlar artık Washington’da tek parti yönetimine sahip olmadığına göre, denetim ve hesap verme dönemi geliyor” dedi.Cumhuriyetçiler’in liderliğindeki komisyon Maliye Bakanlığı’na mektup yazarak Biden ailesinin şüpheli faaliyet olarak işaretlenen mali işlemleriyle ilgili bilgi talep etti. Bu raporlamalar aslında rutin olarak yapılıyor; ancak daha büyük mali işlemler otomatik olarak hükümete bildiriliyor.Kongre üyeleri, 2020 yılı Ekim ayında Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili New York Post’un haberine ilişkin karar sürecinde rol oynayan sosyal medya platformu Twitter’ın eski yöneticilerinden de ifade vermelerini talep etti.Cumhuriyetçiler sözkonusu haberin siyasi nedenlerle baskı gördüğünü belirtiyor.Maliye Bakanlığı’ndansa Cumhuriyetçiler’in açtığı soruşturma kapsamında talep ettikleri bilgiler konusunda bir yorum gelmedi.Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu devraldıktan sonra hızla harekete geçen Cumhuriyetçiler’in başlattığı soruşturmalar 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinin çerçevesini de şekillendirebilir.Beyaz Saray sözcüsü Ian Sams konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler yönetici çoğunluk olarak ilk haftalarında enflasyona çözüm getirmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla anlamlı bir adım atmış değiller ancak Fox News’da dikkat çekme çabasıyla en aşırı uçta bulunan MAGA üyeleri tarafından yapılan siyasi gösterilerle en başta yerini alıyor” ifadelerini kullandı.Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve danışmanları son bir yıldır Hunter Biden’a ait laptop’ta bulunan mali işlemler ve mesajların analiz edilmesi üzerine çalışıyordu.Ancak Cumhuriyetçiler şu anda Temsilciler Meclisi’nde açılan soruşturmalar ilgili tanık ifadeye çağırma yetkisine sahip. Bu da onlara daha güçlü ve saldırgan bir soruşturma yürütme yetkisi veriyor.Hunter Biden’ın vergi kayıtları ve yabancı şirketlerle yaptığı işler hakkında halihazırda federal bir soruşturma yürütülüyor.Başkanlık kampanyasında ya da Beyaz Saray’da herhangi bir rolü olmamasına rağmen, Hunter Biden’ın Ukrayna enerji şirketi Burisma’nın yönetim kurulunda olması ve Çin’de birtakım anlaşmalar yapma girişimleri, babasının kamu hizmeti görevinden yararlanıp yararlanmadığı konusunda soru işaretlerine yol açmıştı.Hunter Biden’ın e-maillerinde “büyük adam” (big guy) diye bir kişiye atıfta bulunduğu iddia edilmişti.Joe Biden ise oğluyla yabancı ülkelerdeki iş ilişkileriyle ilgili asla konuşmadığını belirtti. Federal soruşturmanın herhangi bir şekilde başkanı da kapsadığına ilişkin hiçbir gösterge de bulunmuyor.