Samanyolu Haber /Dünya / Biden aldığı oylarla ABD tarihine geçti /04 Kasım 2020 23:21

Biden aldığı oylarla ABD tarihine geçti

ABD seçimlerinde şimdiye kadar en çok halk oyunu alan isim 69 milyon 498 ile Barack Obama'ydı. Ancak oy sayımının devam ettiği son seçimlerde Biden'ın bu rakamı geride bıraktığı ifade ediliyor.

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T24'te yer alan habere göre ABD'nin başkanlık seçiminde oy sayımı hâlâ sürerken Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, ülkenin seçim tarihinde en çok halk oyunu alan başkan adayı oldu. 

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de kritik seçimin oy sayımları hâlâ sürerken Joe Biden 69 milyon 759 bin 833 oyu geçti. Biden'ın aldığı oy sayısı şimdiden ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama'nın 2008'de rekor kırarak aldığı oy miktarı olan 69 milyon 498'i geçti. 

Biden'ın oyları şimdiden 2016'deki Demokrat Parti Başkan Adayı Hillary Clinton'ın aldığı toplam oyların 3.9 milyon üstüne çıktı. 

Biden'ın rakibi ABD Başkanı Trump'ın şu anda aldığı oy sayısı 67 milyon 160 bin 663 olarak biliniyor. 

Başkan seçilmek için ‘electoral college’ adlı sisteme göre, Seçmenler Kurulu'nda 270 oy almak gerekiyor. 
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