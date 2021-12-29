Samanyolu Haber /Dünya / "Biden Avrupa'daki liderlerle konuştu..." /29 Aralık 2021 21:18

"Biden Avrupa'daki liderlerle konuştu..."

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 30 Aralık Perşembe günü bir telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını belirten ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Biden'ın Avrupa'daki liderlerle konuştuğunu ve Biden yönetimi yetkililerinin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile çok taraflı ilişkiler kurduğunu hatırlattı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Beyaz Saray üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden, Rusya ile diplomatik ilişkiler de dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele almak üzere 30 Aralık Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak" ifadelerini kullandı.

Horne, "Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınağına karşı ortak bir yaklaşım üzerinde istişare ve koordinasyon sağlayarak Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla kapsamlı bir diplomasi yürütmeye devam ediyor" dedi.

Horne, Biden'ın Avrupa'daki liderlerle konuştuğunu ve Biden yönetimi yetkililerinin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile çok taraflı ilişkiler kurduğunu hatırlattı.


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