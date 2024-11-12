Samanyolu Haber /Dünya / Biden başkan seçilen Trump’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak /12 Kasım 2024 10:53

Biden başkan seçilen Trump’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden ve başkanlık seçimini kazanan Donald Trump Çarşamba günü Beyaz Saray’da biraraya gelecek. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Biden’ın iç ve dış politikadaki öncelikleri görüşeceğini ve Trump'ı Ukrayna'yı yüzüstü bırakmamaya teşvik edeceğini söyledi.

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5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i mağlup eden Cumhuriyetçi Trump 20 Ocak'ta göreve başlayacak. Biden’ın Trump’ı Oval Ofis’e davet etmesinin ardından ziyaret tarihi olarak 13 Kasım Çarşamba belirlendi.

CBS News kanalının "Face the Nation” programına Pazar günü verdiği röportajda Jake Sullivan, Biden'ın en önemli mesajının iktidarın barışçı şekilde devredilmesini sağlama taahhüdü olacağını ve Trump'la Avrupa, Asya ve Ortadoğu'daki gelişmeler hakkında da konuşacağını söyledi.

Sullivan, “Başkan olayları nasıl gördüğünü, nerede durduklarını açıklama ve Başkan Trump'ın göreve geldiğinde bu konuları nasıl ele almayı düşündüğü hakkında konuşma şansı bulacak” dedi.

Sullivan ikilinin hangi konuları ele alacağını belirtmese de, konuşmalarında Trump'ın nasıl yapacağını açıklamadan hızla sona erdirme sözü verdiği Ukrayna- Rusya savaşının gündemde yer bulacağı neredeyse kesin.

Sullivan, “Başkan Biden önümüzdeki 70 gün boyunca Kongre'ye ve yeni yönetime ABD'nin Ukrayna'dan uzaklaşmaması gerektiğini, Kiev’den uzaklaşmanın Avrupa'da daha fazla istikrarsızlık anlamına geldiğini anlatma fırsatını değerlendirecek” dedi.

Sullivan, bu mesajın, Biden'ın Kongre'den Ukrayna'ya daha fazla fon sağlanması için yasa çıkarmasını isteyeceği anlamına gelip gelmediği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

20 Ocak’ta resmen göreve başlayacak olan Trump’ın önünde yeni yönetimi oluşturmak için 75 günlük geçiş süreci bulunuyor. Bu süreçte 4 bin pozisyona siyasi atamalar yapılacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, “Buraya belirli bir yasa teklifi sunmak için gelmedim. Başkan Biden, görev süresi bitse de Ukrayna için kaynakların sürmesi gerektiğini ortaya koyacak” dedi.
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