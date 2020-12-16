Biden bir ilke imza atacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 20 Ocak 2021'de Donald Trump'tan görevi devralmaya hazırlanan Joe Biden'ın Deb Haaland'ı İçişleri Bakanı olarak seçmeyi düşündüğünü duyurdu.





Deb Haaland, Temsilciler Meclisi'nde New Mexico eyaletinin Demokrat temsilcilerinden biri.





Biden Beyaz Saray'a girdikten sonra Haaland'ı içişleri bakanlığı görevine tayin etmesi hâlinde bunun bir ilk olacağı belirtiliyor. Tarihte ilk kez bir Amerikan yerlisi ABD'de kabineye girmiş olacak.





İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE





2018 yılı kasım ayında ara seçimde New Mexico'dan Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen Haaland, Kansas'tan seçilen Sharica Davids'le beraber Kongre'nin ilk iki Amerikan yerlisi kadınından biri olmuştu.





Bakan olması durumunda Haaland ülke genelinde 70 binden fazla çalışanı olan bir devlet kurumunu ve yerli kabilelerin yaşadığı topraklarla Yellowstone ve Yosemite gibi ulusal parkları yönetecek.





Daha önce hedefleriyle ilgili açıklama yapan Haaland, iklim değişikliğiyle savaşmak için yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışacağını söylemişti.





TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE SANDALYE SAYISI KRİTİK





Atama kararıyla ilgili Reuters'a konuşan Biden'ın ekibinden iki yetkili, Biden'ın içişleri bakanlığı için oluşturduğu aday listesinde en yukarıda Haaland'ın olduğunu, ancak bu durumda Demokratların küçük bir farkla çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde bir koltuk kaybedecek olmasının Biden'ı düşündürdüğünü söyledi.





Biden'a yakın kaynaklar, Enerji Bakanlığı'na ise Jennifer Granholm'ün düşünüldüğünü söyledi. Michigan eyaletinin ilk kadın valisi olan 61 yaşındaki Granholm, eyalette yeşil teknolojilere dönüşüm için çalışmalar yapmıştı.





Demokratların seçimi kazandığının açıklanmasının üzerinden bir aydan uzun bir süre geçtikten sonra, delegelerin resmen Biden'ı başkan olarak belirlediğini duyurmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Joe Biden'ı arayarak tebrik etti.





