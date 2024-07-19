'Biden çekilecek' iddiası: 'Seçim kampanyasını sonlandıracak'

Ağustos'ta yapılacak Demokrat Parti Kongresi yaklaştıkça 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik "adaylıktan çekil" baskısı artıyor. Koronavirüs teşhisi konduktan sonra seçim çalışmalarına ara vererek evinde karantinaya giren Biden'ın adaylıktan vazgeçmeye yakın olduğu öne sürüldü.



DW Türkçe'nin haberine göre Biden'ın, parti içinde önemli bir yeri olan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüşmesinin ardından Amerikan basınına konuşan isimsiz kaynaklar, "Başkan Kasım ayında kazanamayabileceğini anlamaya başladı" dedi. Şu ana kadar seçim yarışından çekilmeyi ısrarla reddeden Biden'ın gerçekleri giderek daha iyi gördüğü, "birkaç gün içinde" durumu kabullenmesinin beklendiği belirtildi.



İsminin gizli kalması şartıyla Reuters'a konuşan bir kaynak da "Biden bunu (çekilmeyi) ciddi olarak düşünüyor. Bunu biliyorum" diyerek kararın an meselesi olduğunu ifade etti.



Biden'la konuşması sırasında Pelosi'nin anketleri gündeme getirerek Başkan'a kazanamayacağını söylediği belirtiliyor.



Kamuoyuna yansıyan anketlere göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump önde gözükürken Demokratların büyük çoğunluğu Biden'dan başka bir adayla şanslarının daha yüksek olacağına inanıyor. Biden ise daha önce yaptığı açıklamalarda "Bence yönetmeye ve kazanmaya en mahir kişi benim" diyerek adaylığını savunmuş, yarışı kazanabilecek ismin kendisi olduğunu söylemişti.



Biden'ın danışmanlarının çekilmek için en iyi strateji ve zamanın ne olacağına dair tartışmaya başladığı da önde gelen Amerikan gazetelerinin haberleri arasında yer aldı.



Beyaz Saray iddiaları yalanladı

Biden'a yakın beş isimle görüşen New York Times gazetesi, gelecek birkaç gün içinde Başkan'ın yarıştan çekildiğine dair duyuruyu yapmasının beklendiğini yazdı. Washington Post'a konuşan üç Demokrat yetkiliye göre Pelosi, "Biden'ın ikna edilmeye yakın olduğunu" bazı Kongre üyelerine söyledi.



Öte yandan Beyaz Saray iddiaları yalanladı, bu tür söylentilerin Biden üzerinde baskıyı artırmak isteyen bazı Demokrat siyasetçiler tarafından çıkarıldığını öne sürdü. Beyaz Saray açıklamasında, Biden'ın seçimlerin akıbetine yönelik endişeleri ciddiye aldığı ancak kararını değiştirmediği ve son 24 saate kadar mücadele edeceği konusunda net olduğu belirtildi. Biden'ın kampanya ofisinden de, "Başkan ön seçimlerde 14 milyon oy aldı. Seçimlerde yarışıyor ve bu durum kazanana kadar değişmeyecek" açıklaması geldi.



Ön seçim sürecinde Biden 3 bin 939 parti delegesinden 3 bin 896'sının desteğini almıştı. Ancak kampanyanın önde gelen bağışçıları ve şu ana kadar Kongre'den 23 isim Biden'a çekilmesi için açıktan çağrı yaptı.



Biden'ın adaylığı, Donald Trump ile 27 Haziran'da çıktığı televizyon münazarasında sergilediği kötü performans ile tartışmaya açılmıştı. Diğer taraftan seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminden kıl payı sağ kurtulan Trump, resmen Cumhuriyetçi Parti adayı ilan edildi.