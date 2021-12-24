Samanyolu Haber /Dünya / Biden Çin ile ilgili kanunu onayladı /24 Aralık 2021 01:22

Biden Çin ile ilgili kanunu onayladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Çin'le ilgili kısıtlamalar içeren kanunu onayladığı belirtildi.

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İmzalaması için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'a iletilen Çin'le ilgili kanunun Biden tarafından onaylandığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar sebebiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde imal edilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan kanunu onayladı.

Söz konusu  kanun daha önce ABD kongresinde de onaylanmıştı.

Çin'in Uygur Müslümalarına uyguladığı soykırım ve işkenceler dünyanın farklı ülkelerin de tepkisini çekmeye devam ediyor.
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