Biden Cumhuriyetçi Senatörlerle görüşecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden'ın "tam bir görüş alışverişinde bulunmak üzere" Cumhuriyetçi Partili senatörleri davet ettiğini söyledi.

Psaki, "Virüsün ülkemize karşı çok ciddi bir tehdit oluşturduğu ve birçokları için ekonomik şartların son derece ağır olduğu bu dönemde acilen harekete geçmek gerekiyor. Yapılması gerekenlerin kapsamı çok geniş. 1.400 dolarlık nakit yardımı, pandemiyle mücadeleye ve okulların yeniden açılmasına yapılacak büyük yatırımlar, küçük işletmelere ve zor durumda olan ailelere yardım ve öncelikli işlerde çalışanların görevlerine devam etmeleri için gereken fonlara acilen ihtiyaç var. Önde gelen ekonomistlerin de dediği gibi şu an çok fazla önlem almak değil, çok az önlem almak tehlikeli. Her iki partiden Amerikalılar şu anda sorunları çözmeleri için liderlerinin ne yapacağına bakıyor" dedi.

Başkan Biden'ın "krizi çözmek için acilen harekete geçmek ve bunu hızla gerçekleştirmek konusunda ödün vermemekte kararlı olduğunu" söyleyen Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Brian Deese ise "Biden'ın önerileri karşı karşıya olduğumuz ekonomik krizin boyutlarına göre ayarlandı" dedi, ancak Başkan'ın Cumhuriyetçi senatörlerin teklifini değerlendireceğini kaydetti.





Biden'ın Cumhuriyetçi senatörlerle üzerinde anlaşabileceği miktar konusunda bir açıklama yapmayan Brian Deese, nakit yardımlarının yüksek maaş alanların cebine değil, nakit paraya en çok ihtiyacı olanların cebine gitmesinin Biden'ın önceliklerinden birini olduğunun altını çizdi ve Başkan'ın bu konuya odaklanabileceğini söyledi.





Senatörler bir anlaşmaya varmak için görüşme yapmak istediklerini söylemiş ve muhtemel anlaşmanın partilerüstü destek alabileceğini kaydetmişti.





Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski ve beraberindeki yedi Cumhuriyetçi senatör Biden’a gönderdikleri mektupta Pazartesi günü kendi ekonomik paket önerilerini kamuoyuna sunacaklarını kaydetmişti.



