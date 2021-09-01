Biden da şaşırmış: Bu kadar kolay çökeceklerini düşünmüyorduk

ABD Başkanı Biden, 20 yıllık savaşın ardından Afganistan'dan tahliyeye son verilmesinden sonra ilk kez halka seslendi. Nisan ayında Afganistan'daki savaşı bitirme kararı aldıklarını ve geri çekilmek için son gün olarak 31 Ağustos'u belirlediklerini kaydeden Biden, "Beklenti, 20 yıldır eğittiğimiz ve ekipman sağladığımız 300 binden fazla Afgan ulusal güvenlik kuvvetinin Taliban ile iç savaşta güçlü duracağıydı. Ancak Afgan hükümetinin bir süre direneceği varsayımının doğru olmadığını gördük." diye konuştu.







Afganistan'da kalan son Amerikalıyı da tahliye etmekte kararlı olduklarını söyleyen Başkan Biden, "Yaklaşık 200 Amerikalı hala Afganistan'da ve bazıları ülkeden ayrılmak istiyor. İsterlerse tüm Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmaya kararlıyız" dedi.





Başkan Biden, Afganistan'dan ayrılma ve savaşı tırmandırmak gibi 2 seçenek olduğunu söyledikten sonra çekilmenin ABD için en iyi karar olduğunu savundu.





Tahliyeler sürerken Kabil Havalimanı'na intihar saldırısı düzenleyen IŞİD'in Afganistan koluna karşı mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Biden, "Sizinle işimiz henüz bitmedi" dedi.





ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığının sona ermesini "Amerika için en iyi karar" olarak niteleyen Biden, "Bunun doğru, akıllıca ve Amerika için en iyi karar olduğuna dair hiçbir şüphem yok" dedi.





Konuşma sonrası sosyal medyadan bir ileti paylaşan Biden, 20 yıl süren ulusun en uzun savaşının sona erdiğini, 120 binden fazla kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini yazdı.





ABD, Eski Başkan Donald Trump döneminde Taliban'la varılan anlaşma gereği 31 Ağustos'ta ülkeden ayrıldı. Böylece 20 yıl önce başlayan savaş sona ermiş oldu.