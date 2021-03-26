Biden’dan Erdoğan'ı kızdıracak telefon

ABD Başkanı Joe Biden, dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Biden’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi gündeme getirdiği belirtildi.





NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye’nin son dönemde doğu Akdeniz’de gerilim yaşadığına dikkat çeken Biden yarım saatlik görüşmede, “Doğu Akdeniz’de istikrar umudum var” dedi.





Görüşmede Biden’ın Miçotakis’e “Güvenlik alanında gelişen iş birliği için” teşekkür ettiği de belirtildi. İki liderin enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar’daki ortak çıkarlar için birlikte hareket etme konusunda anlaştığı da kaydedildi.