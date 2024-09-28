Biden’dan İsrail’e tam destek

ABD Başkanı Joe Biden, "Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, 40 yıllık bir terör döneminde yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumluydu." ifadesini kullandı.



Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Biden, Nasrallah'ın, İsrail'in hava saldırısı sonucu ölmesini "Binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivil de dahil olmak üzere birçok kurbanı için bir adalet ölçüsü" şeklinde yorumladı.



Nasrallah'ın, 7 Ekim 2023 saldırılarından bir gün sonra Hamas ile birlikte İsrail'e karşı cephe aldığını belirten Biden, ABD'nin, "Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı" İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediğini vurguladı.



Joe Biden, dün Orta Doğu'daki ABD askeri birliklerinin daha da güçlendirilmesi talimatını verdiğini hatırlatarak, bunun, "saldırganlığı caydırmayı ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmayı" amaçladığını ifade etti.



Biden, şunları kaydetti:



"Sonuç olarak, amacımız diplomatik yollarla hem Gazze'de hem de Lübnan'da devam eden çatışmaları azaltmaktır. Gazze'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma peşindeyiz. Lübnan'da, İsrail ve Güney Lübnan'daki insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyoruz. Bu anlaşmaların tamamlanması, İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ve daha geniş Orta Doğu bölgesinin daha fazla istikrar kazanmasının zamanı geldi."



ABD'Lİ YETKİLİLER SEVİNÇLE KARŞILADI



CNN haber kanalına konuşan bazı üst düzey ABD'li yetkililer, "Orta Doğu'da yeni bir kapsamlı savaş çıkma olasılığına ilişkin artan endişelere rağmen", Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen büyük bir İsrail hava saldırısında öldürülmesi haberinin "sevindirici" olduğunu belirtti.



Kuruluşun haberinde, ABD'li diğer bir üst düzey yetkilinin, Nasrallah'ın ölüm haberini "memnuniyetle" karşılandığını söylediği aktarılırken, yetkilinin, Hizbullah lideri için "Ellerinde büyük miktarda Amerikan kanı var." ifadesine yer verildi.



İsmini gizli tutan yetkilinin ayrıca, "Geçtiğimiz birkaç gündeki olaylar 6 ay önce yaşanmış olsaydı, ikinci büyük bir savaş riski daha da büyük olabilirdi." şeklindeki sözleri paylaşıldı.



"YANGIN RİSKİ ARTIYOR"



ABD basınına konuşan bazı uzmanlar, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin, Orta Doğu'da çatışmaların yayılmasında büyük etki oluşturabileceği üzerinde durdu.



New York Times'a (NYT) konuşan Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Direktörü Julien Barnes-Dacey, İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinin, "Orta Doğu'da ve ötesinde tehlikeli bir yangın riskini önemli ölçüde artırdığını" söyledi.



Barnes-Dacey, bu noktada Hizbullah'ın İsrail'e geniş kapsamlı füze saldırıları başlatma kapasitesine sahip olup olmadığının "gerçek bir soru" olduğunu kaydetti.



Hizbullah'ın böyle bir kapasiteye sahip olmaması durumunda bu durumunun, İsrail'e doğrudan yanıt vermek isteyebilecek İran'ı "nükleer silahlara doğru bir hamle yapmaya itebileceği" yorumunu yapan Barnes-Dacey, İran'ın nükleer tercihi, "tek etkili caydırıcılık biçimi" olarak göreceği değerlendirmesinde bulundu.



Ayrıca, çatışma önleme örgütü Uluslararası Kriz Grubunun İran Projesi Direktörü Ali Vaez'in, "İran'ın tercihleri ??çirkinden tatsıza kadar değişiyor." ifadesine yer verildi.