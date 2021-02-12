Samanyolu Haber /Dünya / Biden’dan maske tavsiyesi /12 Şubat 2021 22:00

Biden’dan maske tavsiyesi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, vatandaşlarına 2022'ye kadar maske takmaları tavsiyesinde bulundu.

SHABER3.COM

Dünya, korona virüs salgınının pençesinden kurtulmanın yollarını ararken, devlet başkanları da kendi ülkelerine yönelik uyarılarını yineliyor. ABD Başkanı Joe Biden, maske takmanın önemine vurgu yaparak ülkesinin hala koronavirüs salgınının pençesinde olduğunu belirtti ve 2022’ye kadar maske takmanın çok sayıda hayat kurtaracağını belirtti.

Biden, yaza kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olacaklarını duyurdu. Biden, “2021 Ocak, yaşadığımız en ölümcül aydı. 100 bin vatandaşımızı kaybettik. Önümüzdeki ay 500 bin ölüyü geçme yolundayız. Ortaya çıkan yeni türler muazzam zorluklar yaratıyor ve maske takmak hala hayat kurtarmak için yapılacak en kolay şey. Ama herkesin maske takmasına ihtiyacımız var” dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden’dan maske tavsiyesi Sonraki Haber >>

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:03:32