Samanyolu Haber /Dünya / Biden’dan Netanyahu’ya ‘Filistin’ uyarısı /30 Aralık 2022 00:04

Biden’dan Netanyahu’ya ‘Filistin’ uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’de Binyamin Netanyahu liderliğinde yeni kurulan hükümetle çalışmayı dört gözle beklediğini kaydederek, ABD’nin, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü tehlikeye atabilecek politikalara karşı çıkmaya devam edeceğine işaret etti.

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ABD Başkanı Biden, İsrail Meclisi Knesset'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki yeni hükümeti onaylaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre ABD lideri, “İran’dan gelen tehditler de dahil olmak üzere İsrail ve Orta Doğu bölgesinin karşı karşıya olduğu birçok sınama ve fırsatı birlikte ele almak için onlarca yıldır arkadaşım olan Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadesini kullandı.

ABD'nin daha entegre, müreffeh ve güvenli bir Orta Doğu için çalıştığını vurgulayan Biden, bu vizyonu desteklemek için İsrail, Filistin ve diğer bölgesel ortaklarla birlikte çalıştıklarını ve bunu Başbakan Netanyahu liderliğindeki yeni İsrail hükümeti ile sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Biden, “Göreve geldiğimden beri yaptığımız gibi ABD, iki devletli çözümü desteklemeye ve bunun uygulanabilirliğini tehlikeye atan veya karşılıklı çıkar ve değerlerimizle çelişen politikalara karşı çıkmaya devam edecektir.” uyarısında bulundu. 

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