Samanyolu Haber /Dünya / Biden’dan Netanyahu’ya ‘gerilimin azaltılması’ çağrısı /19 Mayıs 2021 19:39

Biden’dan Netanyahu’ya ‘gerilimin azaltılması’ çağrısı

Gazze’ye yönelik saldırıların başından bu yana ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dördüncü kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre gazetecilere yaptığı açıklamada, “İki lider Gazze’deki gelişmelere, İsrail’in Hamas’ın ve diğer terör unsurlarının kapasitesini geriletmede sağladığı ilerleme ve bölge hükümetleriyle ABD’nin devam eden diplomatik çabalarına ilişkin ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü, “Başkan, başbakana, ateşkese yönelik olarak gerilimin önemli ölçüde azaltılması beklentisini iletti” ifadelerini kullandı.İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 219 kişi yaşamını yitirdi, binden fazla kişi yaralandı. 
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