Biden’dan Rusya’ya kimyasal silah uyarısı

Brüksel’de NATO liderleriyle görüşen Biden’a, düzenlediği basın toplantısında, "Putin'in bu silahları konuşlandırdığını, konumlamasını yaptığını veya kullanmayı değerlendirdiğini gösteren özel istihbarat topladınız mı? Kimyasal silah kullanılırsa, ABD veya NATO askeri harekatla karşılık verir mi?’’ sorusu yöneltildi.



İstihbarat konusunda bilgi veremeyeceğini söyleyen Biden, kimyasal silah kullanımıyla ilgili ise "Kullanırsa yanıt veririz. Yanıtın niteliği, kullanımın niteliğine bağlı olacaktır" dedi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın bu tür silahları Ukrayna halkına karşı kullanması olasılığına karşı, ittifakın kimyasal, biyolojik ve nükleer savunma sistemlerini güçlendireceğini söylemişti.



''Çin'in ekonomik geleceği Batı'ya bağlı''



Daha önce Pekin'i, Ukrayna'daki savaşta Moskova’ya yardım etmenin sonuçlarıyla karşılaşabileceği konusunda uyaran ABD Başkanı, Çin'in ekonomik geleceğinin Rusya'dan çok Batı'ya bağlı olduğunu anladığını da kaydetti.



Joe Biden Brüksel’deki basın toplantısında, Çin lideri Xi Jinping ile geçen hafta yaptığı görüşme hakkında "Tehdit etmedim ama ona açıkça söyledim; Rusya'ya yardım etmenin sonuçlarını anladığından emin oldum. Çin, ekonomik geleceğinin Rusya'dan çok Batı'ya bağlı olduğunu anlıyor" diye konuştu.



Biden ayrıca Xi'ye, Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rusya'dan ayrılan Amerikalı ve yabancı şirketlerin sayısını da hatırlattığını söyledi.



“Rusya G20’den çıkarılmalı”



Joe Biden ayrıca Rusya'nın G20’den çıkarılması gerektiğine inandığını ve ateşkese varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmenin gerekli olup olmadığına karar vermenin Ukrayna'ya bağlı olduğunu söyledi.



Biden, basın toplantısında Rusya'nın çıkarılıp çıkarılmaması sorulduğunda, "Cevabım evet. Karar, G20'ye bağlı. Bu bugün gündeme geldi ve eğer Endonezya ve diğerleri aynı fikirde değilse ve bu yapılamazsa, o zaman benim görüşüme göre Ukrayna G20 toplantısına katılabilmeli ve gözlem yapabilmeli” diye konuştu.



“NATO hiç olmadığı kadar birlik içinde”



Başkan Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in NATO'nun Ukrayna konusunda bölüneceğini varsaymakla yanlış yaptığını da kaydetti.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin NATO, Avrupa Birliği ve G7 ekonomileri içinde daha fazla birlik oluşturduğunu söyleyen Biden, Putin hakkında “Bu uyumu sürdürebileceğimizi düşünmedi” dedi ve NATO'nun “hiçbir zaman bugünkünden daha fazla birlik olmadığının” altını çizdi.



Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hemen ardından yapılan olağanüstü NATO toplantısında çerçevesi çizilen çabaları devam ettirmeye ve geliştirmeye kararlı olduklarını da dile getirdi.



Biden, "ABD, ben başkan olduğumdan beri Ukrayna'ya 2 milyar doların üzerinde askeri teçhizat sağlamayı taahhüt etti. Hava savunma sistemleri, tanksavar sistemleri, mühimmat ve silahlarımız ben konuşurken Ukrayna'ya gönderiliyor. Bugün de ABD’nin Ukrayna'daki savaştan etkilenen milyonlarca Ukraynalı’ya yardım sağlamak için 1 milyar dolardan fazla insani yardım taahhüt etmeye hazır olduğunu açıklıyorum" dedi.



Biden, ABD'nin 100 bin Ukraynalı mülteciyi kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Başkan ayrıca yüzlerce Rus birey ve hükümet üyesine karşı yeni yaptırımları da doğruladı.



Biden, NATO liderlerin, işgalle tetiklenen tetiklediği gıda kıtlığı olasılıklarını tartıştıklarını da belirtti.



Biden, "Yaptırımların bedelini sadece Rusya değil, Avrupa ve ülkemiz de dahil çok sayıda ülke ödüyor. G7'de hem dünyanın en büyük üçüncü buğday üreticisi olarak ABD ve aynı zamanda büyük bir üretici olarak Kanada dahil uzun bir görüşme yaptık ve iki ülke olarak nasıl daha hızlı gıda üretimi ve dağıtımı yapabileceğimizi konuştuk. Buna ek olarak, tüm Avrupa ülkelerini ve herkesi, yurtdışına gıda göndermeyle ilgili ticari kısıtlamalarını kaldırmaya çağırmaktan bahsettik. Avrupalı dostlarımızla gıda kıtlığıyla ilgili endişeleri hafifletmek için neler yapılması gerektiği üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.



Rusya ve Ukrayna’nın ihraç ettiği buğday, küresel buğday ticaretinin yaklaşık %30'unu oluşturuyor.