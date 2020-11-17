Biden’dan Trump’a çağrı : Daha çok insan ölür

ABD’de 3 Kasım’da düzenlenen Başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, görevi mevcut Başkan Donald Trump’tan devralmak için gün sayıyor. Biden 20 Ocak’ta yemin ederek görevine başlayacak olsa da, geçiş sürecindeki işlemlerin geciktirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.





Biden virüs ile savaşmanın en önemli konuların başında geldiğini ifade ederek, Başkan Trump'a geçiş sürecini hemen başlatma çağrısında bulundu. Biden, “Eğer koordineli olmazsak daha fazla insan ölebilir” dedi.





AŞIDA 1.5 AY GERİ DÜŞERİZ





Biden ayrıca virüs ile savaşırken, ABD genelinde maske kullanılmasını zorunlu hale getirmek istediğini belirterek, eyalet ve bölge yönetimlerinden bunu vatandaşlara şart koşmalarını talep etti.





Beyaz Saray'da corona virüsü ile ilgili çalışmalara katılması gerektiğini ifade eden Biden, “Aşının dağıtımı çok önemli. Eğer görevi devralana kadar bilgi sahibi olamazsak bir buçuk ay geriye düşeriz” dedi.





‘YARDIM PAKETİNİ YASALAŞTIRIN’





Biden önümüzdeki kışın çok zor geçeceğini de söylerken, Kongre’ye planlanan ekonomik yardım paketini bir an evvel yasalaştırma çağrısında bulundu.





“Maaşlarını, çalışma saatlerini, işlerini kaybeden milyonlarca Amerikalıya hemen yardım edebiliriz” diyen Biden, “Virüsü durdurduğumuz zaman ve işçiler ile iş yerlerine yardımı ulaştırdığımızda her şeyi daha önce olduğundan daha iyi bir şekilde inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.





11.5 MİLYON VAKA





Vaka ve ölü sayılarının zirveye ulaşmasıyla ABD, corona virüsü salgınının merkez üssü haline geldi. Worldometers’ın verilerine göre ABD’de şu ana dek 11 milyon 538 bin vaka kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 252 bin 652 olarak aktarıldı.