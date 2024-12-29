Samanyoluhaber.com - Moskova





Yardım paketinin toplam tutarının 1,25 milyar dolar olması bekleniyor.





ABD’nin yardım paketinde şu silah ve mühimmatlar yer alacak: NASAMS ve HAWK hava savunma sistemleri için mühimmat, Taşınabilir hava savunma sistemi Stinger için füzeler, 155 mm ve 105 mm çapında topçu mühimmatları.





Yardım paketinin 30 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Uzmanlara göre Biden yönetiminin Pentagon’un mevcut stoklarından Ukrayna’ya silah sevkiyatı için ayrılan 5,6 milyar doların tamamını kullanması olası görünmüyor. Ayrıca Pentagon’un kaynaklarıda azalıyor artık.





Hiçbir silah türü Ukrayna için sihirli değnek olmadı





New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna ordusunun, Rusya topraklarına yönelik saldırılar için Batı yapımı uzun menzilli ATACMS füzelerinin sayısının azaldığını ve bu füzeleri artırma fırsatının bulunmadığını bildirdi.





Gazetenin haberine göre, Kiev’e Batı’nın onayıyla Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenleme izni verildiğinde, Ukrayna ordusunun elinde sadece birkaç düzine, belki de 50 kadar ATACMS füzesi bulunuyordu.





Habere göre, ABD’nin sınırlı füzeleri artık Ortadoğu ve Asya’ya konuşlandırılmak üzere dağıtıldı, bu da Ukrayna’nın daha fazla ATACMS temin etme şansını ortadan kaldırdı.





Ayrıca, Ukrayna’daki çatışmaların gidişatını değiştirmede ATACMS’lerin başarısız olduğu belirtiliyor. NYT, bu durumun daha önce Ukrayna’nın elinde bulunan HIMARS, F-16 gibi Batı yapımı silahlarla ilgili benzer sonuçlar doğurduğunu ifade etti ve şu değerlendirmeyi yaptı: “Hiçbir silah türü sihirli değnek olmadı.”