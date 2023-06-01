Samanyolu Haber /Dünya / Biden’dan ‘yapay zeka’ açıklaması: Çatışmaların doğasını değiştirebilir /01 Haziran 2023 22:08

Biden’dan ‘yapay zeka’ açıklaması: Çatışmaların doğasını değiştirebilir

ABD Başkanı Joe Biden, yapay zeka ve üç boyutlu baskı gibi gelişmekte olan teknolojilerin, çatışmaların doğasını değiştirebileceğini söyledi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre ABD Başkanı Biden, Colorado’da, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde konuştu.

“Rusya’nın saldırganlığından” Çin’le rekabete, iklim krizinden gıda güvensizliği ve doğal afetlere kadar artan zorluklara işaret eden Biden, dünyanın hızla değiştiğini belirterek, yeni teknolojilere ve yapay zekada yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Joe Biden, yapay zeka ve üç boyutlu baskı teknolojisi gibi gelişmekte olan teknolojilerin, çatışmaların doğasını değiştirebileceğini dile getirerek, bilim insanlarının, yapay zekanın insanın düşünme biçimini alt edebileceğinden endişelendiğini kaydetti. Biden, bu nedenle bu konuda “yapacak çok şey” olduğunu vurguladı.

UKRAYNA’YA VERİLEN KÜRESEL DESTEK

Diğer ülkelerle olan ortaklıklarının, ABD’nin gücünü artırdığını ve kendilerini daha etkin kıldığını anlatan Biden, bu kapsamda ABD öncülüğünde Ukrayna’ya verilen küresel desteğe işaret etti.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “NATO’nun çökeceğine” dair görüşünde yanıldığını söyleyerek, bunun aksine çok sayıda ülkenin bir araya gelerek Ukrayna’ya destek verdiğinden ve bu ülkeye yapılan “tarihi” askeri yardımlardan bahsetti.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Çin ile de çatışmayı değil rekabeti gözettiklerini yineleyen Biden, “Çin ve ABD, iklim gibi bazı küresel sorunları çözebileceğimiz alanlarda birlikte çalışabilmelidir. Ancak güçlü rekabete de hazırız.” dedi.

“İSVEÇ, NATO’YA ÜYE OLACAK, SÖZ VERİYORUM”

Biden, ülkesinin, dünyanın her yerinde ortaklıklarını geliştirdiğini savunarak, Hint-Pasifik’te Japonya ve Güney Kore ile gelişen ilişkilerin yanı sıra AUKUS ve Quad ittifaklarını örnek verdi.

NATO ittifakının da daha dinamik ve birlik halinde olduğunu kaydeden Biden, “En yeni müttefikimiz Finlandiya ile yakında da İsveç’in bir an önce ittifaka katılmasıyla (NATO) şimdi daha güçlü. Bu (İsveç’in üyeliği) gerçekleşecek. Size söz veriyorum.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden’dan ‘yapay zeka’ açıklaması: Çatışmaların... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:14:31