Biden’den Birlik Çağrısı

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım başkanlık seçimlerini kazanacağını söyledi, halka birlik çağrısında bulundu, oy sayımı sürecinde sabırlı olmalarını istedi.





Seçimin sonucunu belirleyecek en kritik eyaletlerde oy sayımı sürerken, Biden Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’la arasındaki farkı giderek açıyor. Oy sayım sürecini Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki evinden takip eden Biden, kentte yaptığı konuşmada, “Rakamlar ortada. Net ve ikna edici bir tablo var karşımızda: Bu yarışı kazanacağız” ifadesini kullandı.





Amerikan seçimleri tarihinde şimdiye kadar en fazla oy alan başkan adayı olduğunu söyleyen Biden, “74 milyonun üzerinde oy topladık. Ulusumuzun büyük çoğunluğunu arkamıza alarak bu yarışı kazanacağız” diye konuştu. Biden, her ırk, din ve inançtan rekor sayıda Amerikalı’nın değişimi tercih ettiğini kaydetti.





Oy sayımının devam ettiği Georgia, Pennsylvania, Nevada ve Arizona’da seçimi kazanmakta olduklarını ifade eden Biden, 300’ün üzerinde Seçici Kurul delegesi toplama yolunda ilerlediğini belirtti.





Biden, Amerikan halkının, kendisine Corona virüsü salgını, ekonomi, iklim değişikliği ve sistematik ırkçılık konusunda adım atılması için bir görev verdiğini söylerken, “Ülkenin parçalara bölünmesi değil biraraya gelmesini istediklerini net biçimde ortaya koydular” dedi.





“Öfkeyi ve kötülükleri geride bırakmalı, birlik olmalıyız”





Başkan Yardımcısı adayı ve Senatör Kamala Harris ile dün kamu sağlığı ve ekonomik krizler konusunda uzmanlardan brifing aldıklarını aktaran Biden, ekonomik canlanma yavaşlarken, Corona virüsü salgınının daha da endişe verici hale geldiğini söyledi.





Biden, seçimi kazanınca ilk günden itibaren Corona ile mücadele planını uygulamaya sokacağını vurguladı.





Biden, ekonomik planlarının da güçlü bir toparlanma yoluna odaklanacağının altını çizdi.





Oy sayım sürecinde sabırlı ve olunması çağrısını da yineleyen Biden, Amerikan halkına hitaben, “Oylarınız sayılacak. İnsanların bunu durdurmak için ne kadar uğraştığına aldırmıyorum, buna müsaade etmeyeceğim” mesajını verdi.





Amerikan halkı içerisinde sert görüş ayrılıklarının olabildiğini, bunun demokrasilerde normal ve kaçınılmaz olduğunu kaydeden Biden, siyasi partilerin birbirine rakip olabileceğini ancak düşmanlar olmadığını vurguladı. “Biz Amerikalı’yız” diyen Biden, “Kime oy verdiyseniz verin bir şeyden eminim: Büyük bir çoğunluk siyasetimizde yıkıcı söylemler görmek istemiyor. Elbette birçok konuda aynı görüşte olmayacağız ama en azından birbirimize karşı medeni olmada anlaşabiliriz. Öfkeyi ve kötülükleri geride bırakmalıyız. Ulus olarak biraraya gelmemizin ve iyileşmenin zamanı. Bu kolay olmayacak ama denemeliyiz” dedi.





Biden, “Başkan olarak sorumluluğum tüm ülkeyi temsil etmek. Şunu bilmenizi istiyorum: Bana oy verenler için olduğu kadar oy vermeyenler için de aynı şekilde çalışacağım” ifadesini kullandı.





Joe Biden, Cumartesi günü Amerikan halkına hitap etmeyi umduğunu da söyledi.





Oy sayımının dördüncü gününde Biden halen 253 Seçici Kurul delegesine sahip. Trump’ın ise delege sayısı 214. Biden şu anda önde götürdüğü Pennsylvania eyaletini ya da diğer üç kritik eyalet Nevada, Georgia ve Arizona’dan ikisini kazanırsa seçimleri kazanmak için gereken 270 delegeyi geçmiş olacak.