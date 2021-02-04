Biden Dış Politika önceliklerini anlatacak

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, 25 Ocak'taki basın brifinginde, Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'nda yapacağı konuşmanın, Amerika'nın Çin'e yönelik yeni bir yaklaşım belirlemeye çalıştığı döneme denk geldiğini, Çin politikasının "stratejik sabır" ile tanımlanabileceğini söylemişti.

Çin ve tedarik zinciri yakın izlemeye alınıyor

Tedarik zincirinin ve Çin kaynaklı istihbarat tehditlerinin nasıl idare edileceği, Biden yönetiminin öncelik verdiği meseleler arasında. Biden'ın kısa süre içinde Amerikan tedarik zincirlerinin değerlendirme altına alınması için bir başkanlık kararnamesi imzalaması, değerlendirmenin Corona virüsüyle mücadelede malzeme sağlayan yabancı tedarikçiler üzerinde odaklanacağı şeklinde yorumlandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Çin'in Amerikalı çalışanlara zarar veren bir takım adımlar attığının farkındayız. Bu adımlar teknolojideki üstünlüğümüzü köreltiyor, ortaklıklarımızı ve uluslararası kuruluşlardaki etki alanımızı tehdit ediyor. Çin vicdanımızı sarsan korkunç insan hakları ihlallerinde bulunuyor" dedi.



Price, "Çin'in saldırgan ve baskıcı eylemlerine karşı koyacağız, kilit askeri avantajlarımızı devam ettireceğiz, demokratik değerleri savunacağız, ileri teknolojilere yatırım yapacağız, güvenlik konusunda hayati önem taşıyan ortaklıklarımızı yeniden inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.





Biden, Rusya konusunda nasıl bir yaklaşım sergileyecek?





Başkan Biden'ın göreve geldiğinden bu yana telefon görüşmesi yaptığı yabancı liderler arasında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de vardı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın Putin'le yaptığı konuşma sırasında Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin tutuklanması ve Moskova'nın siber casusluk kampanyası gibi iki ülke arasında gerginlik yaratan meselelerin olduğu bildirildi. Nükleer silahların kontrol altına alınmasına yönelik Yeni START anlaşmasının süresinin uzatılması ise Amerika'nın Rusya'yla ortak payda arayışının bir parçası olduğu kaydedildi.





Dünyanın en büyük stratejik nükleer silah sahibi iki ülkesi olan ABD ve Rusya, Çarşamba günü, Yeni START anlaşmasının süresini beş yıllığına uzattıklarını açıkladı.



