Biden dünyaya duyurdu: İsrail ile Lübnan ateşkes anlaşmasını onayladı

Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yarın yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.





Netanyahu'dan Biden'a 'Ateşkes' Teşekkürü





İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan sosyal medya paylaşımında, Başbakan Netanyahu ile ABD Başkanı Biden'ın ateşkes anlaşması üzerine görüştüğü duyuruldu.



Paylaşımda, Netanyahu'nun "Lübnan'da ateşkes anlaşmasının sağlanmasında ABD'nin katkısı" ve "İsrail'in anlaşmanın uygulanmasında hareket serbestisini koruması yönündeki anlayışı için" Biden'a teşekkür ettiği belirtildi.







ATEŞKES SAAT 04.00'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yarın yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini” belirtmişti.



İsrail güvenlik kabinesinde yapılan ateşkes oylamasında, 10 bakanın onay verdiği birinin ise karşı çıktığı belirtilmişti. Netanyahu liderliğindeki kabine Lübnan'da ateşkesi görüşmek için akşam toplanmıştı. Toplantı sonrası kamera karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağı açıklamasını yapmıştı.



ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ateşkes talebi sonrası Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Biden, 60 gün içinde Lübnan ordusunun kendi topraklarının kontrolünü alacağını ve İsrail'in kademeli olarak çekileceğini açıkladı.Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Çaresizce evlerinin iş yerlerinin maruz kalmasını izlemek zorunda kaldılar Lübnanlılar. Bu savaşa onları Hizbullah zorladı. Sayısız Hizbullah lideri ortadan kaldırıldı. Çok büyük bir terör alt yapısı ortadan kaldırıldı. Yarın yürürlüğe girecek ateşkes ile çatışmalar sona erecek. Önümüzdeki 60 gün içinde Lübnan ordusu kendi topraklarının kontrolünü geri alacak. 60 gün boyunca İsrail kademeli olarak çekilecek."ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye, Mısır ve Katar’la Gazze Şeridi’nde ateşkes için çalışacaklarını açıkladı.