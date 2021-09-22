Samanyolu Haber /Gündem / Biden’e niyet, Destici’ye kısmet /22 Eylül 2021 13:51

Biden’e niyet, Destici’ye kısmet

Online olacağı duyurulan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na kalabalık bir heyetle giden AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’de Başkan Joe Biden yerine aynı uçakla gittikleri BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmesi sosyal medyada tepki çekti.

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 AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, New York’ta bir araya geldi. Görüşmeyi Destici sosyal medya hesabından duyururken, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdikleri görüşme için “Neden ABD’ye kadar gittiniz, sburada görüşseydiniz ” yorumları yaptı.

ANKARA’DAN GİDİP NEW YORK’TA GÖRÜŞTÜLER
ABD’nin New York kentinde Türk Evi açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir araya geldi. Yaptığı paylaşımda Erdoğan’a davet ve kabulü için teşekkür eden Destici, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızla, Türkevi’nde bir araya gelerek; ABD ziyareti, Türkevi’nin açılışı ve sair hususlarla ilgili görüşme gerçekleştirdik. Davetleri, kabulleri ve özellikle New York’ta BM Binası’nın hemen karşısındaki Türk Evi’ni ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ederiz. New York’ta, Cumhurbaşkanımızla birlikte, Türken heyetini kabul, New York Times heyetini kabul, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u kabul, FPA ve SETA DC tarafından düzenlenen program ve TAİK tarafından ABD iş dünyasının temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere katıldım.”

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Kalabalık bir heyetle gidilen, Erdoğan’ın makam araçlarının da götürüldüğü gezide Erdoğan’ın Destici ile görüşmesine sosyal medyada tepki gösterildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımların bazıları şöyle:




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