Biden Erdoğan’ı çağırmamıştı: Kritik mini-zirve hakkında çarpıcı yorum

Geçen hafta Endonezya’nın turistik adası Bali’de gerçekleşen G-20 Zirvesi sırasında kritik bir gelişme yaşanmış ve Polonya-Ukrayna sınırına düşen füze gerilimi yükseltmişti









Batı kamuoyu Rusya’nın Polonya’ya saldırdığından şüphelenirken ABD Başkanı Joe Biden da 6 NATO üyesi ülke birlikte bir “mini zirve” gerçekleştirmişti. Bu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte diğer NATO üyelerinin çağrılmaması tartışma yaratmıştı. G-20 Zirvesi’nin son gününde yaşanan olay ile ilgili olarak da Erdoğan, “Çağrılmayan 20 NATO üyesi ülkeyi niye sormuyorsun? Bu çok da önemli bir şey değil. Bizi daha önemli işlere davet ediyorlar” demişti. G-20’ye katılıp NATO üyesi olan ve Biden’ın düzenlediği mini zirveye sadece Türkiye davet edilmemişti.





NATO ÜYESİ OLMAYAN JAPONYA DA KATILMIŞTI





O dönem yapılan açıklamalarda, Przewodow’daki patlama sonrasında ABD, Almanya, Kanada, Hollanda, Japonya, İspanya, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık’tan isimlerin katıldığı kaydedilmişti. Bu ülkelerden sadece Japonya NATO üyesi değil.









Biden’ın düzenlediği mini-zirvede liderler böyle poz vermişti.









Zirvenin üzerinden günler geçtikten sonra dikkat çekici bir yorum Japon medyasından geldi. Japonya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Nikkei, zirveyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’ın toplantısına davet edilmemesini analiz etti. “Biden, Bali’de Erdoğan’ı yok mu saydı yoksa Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu mu unuttu” başlıklı analizde, “Ankara’nın denge politikası Washington’da baş ağrısı yaratıyor fakat coğrafya önemli” denildi.





Makalede, “O toplantıda eksik olan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Türkiye 1952’den beri NATO üyesi ve birliğin en büyük ikinci ordusuna sahip. Ayrıca 70 yıldır NATO’nun güneyini korudu. Biden, Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu mu unuttu? Yoksa kasten mi görmezden geldiler” yorumu yapıldı.









“BIDEN FAZLA BULMUŞ OLABİLİR”





Türkiye’nin son dönemde Rusya ile iyi ilişkiler içinde olduğunu ve bu durumun Rusya-Ukrayna savaşında bazı diplomatik kazançlar elde edilmesini sağladığının hatırlatıldığı analizde, “Biden Erdoğan’ın bu jeopolitik denge politikasını biraz fazla bulmuş olabilir” ifadesi yer aldı.Makale için açıklama yapan ABD’li Dışişleri Bakanlığı eski siyaset planlama yetkilisi Rich Outzen ise, “Türkiye her zaman dört ayaklı bir denge politikası izledi. Kuzeyde Rusya ile yakınlaştı, doğuda Orta Asya’daki Türki ülkeleriyle, güneyde Orta Doğulu ülkelerle ve batıda Batı ile. Ne zaman Batı’dan baskı yükselse Ankara diğer müttefikleriyle yakınlaştı” dedi. Makalede, Türkiye’nin ABD için kritik bir konumda olduğu ve Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar, Afrika ve Karadeniz bölgesi için kritik bir önemi olduğuna vurgu yapıldı.





Japon haber ajansının yayınladığı makalede, “Bu zor zamanlarda iki NATO müttefiki ABD ve Türkiye geri adım atarak bütün dünya için jeopolitik sonuçlar doğuracak ve ilişkileri onarılamaz bir biçimde bozulmadan önce yaratıcı çözümler bulmak zorunda. Bütün ülkeler Biden’ın ‘iyi adamlar-kötü adamlar’ çerçevesine uymuyor” denildi.