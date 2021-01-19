Biden, Erdoğan'a cevap vermedi

Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı Joe Biden ile başkanlık koltuğuna oturmadan önce telefonla konuşturma teşebbüsleri de başarısızlıkla sonuçlandı.







Gazeteci Zeyneh Gürcanlı'nın bugün Dünya gazetesinde yayımlanan makalesinin ilgili bölümü şöyle:





"Tüm bunların üzerine bir de ABD’nin seçilmiş başkanının göreve başlamasına saatler kala hâlâ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hiçbir kişisel temas kurmamasını ekleyin.





Biden, seçimi kazandıktan sonra kendisini arayan yüzlerce dünya lideriyle telefonda konuştu, tebriklerini kabul etti. Yine kendisine mektup gönderen yüzlerce siyasi ya da dini lidere cevap mektupları gönderdi."





PARTİK BARTHEOLOMOS'A CEVAP VERDİ, ERDOĞAN'A VERMEDİ





Makalede, Biden’ın telefonla görüştüğü liderler arasında Avustralya’dan Hindistan’a, Avrupalılardan Afrika liderlerine kadar onlarca devlet ya da hükûmet başkanı bulunduğuna işaret edilid.





Makalede şöyle denildi: "Mektup gönderdikleri arasında ise Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiades ve Fener Rum Patriği Bartheolomos’un adı dikkati çekiyor. Ancak Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Kasım’da (2020) kendisine gönderdiği tebrik mektubuna hâlâ hiçbir cevap vermedi. Ankara’nın Erdoğan’la Biden’ı başkanlık koltuğuna oturmadan önce telefonla konuşturma girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı."





Makalede şu tespitlere yer verildi: "Diplomaside karşılıklı telefonlaşmalar, mektuplaşmalar, içeriği sadece tebrik için bile olsa, önemlidir. İki ülkenin birbirine bakışını yansıdır. Biden cenahından Erdoğan’a yönelik sessizlik hiç hayra alamet değil..."