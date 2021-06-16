Biden Erdoğan'dan Rusya güvencesi mi aldı?

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Amerikalı bağımsız gazeteci-yazar Mark Perry, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Rusya konusunda güvence aldığı kanısını taşıdığını söyledi. Perry’ye göre, Biden’ın Erdoğan’la görüşmesini Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşmeden hemen önceye denk getirmesi tesadüf değil.





Perry, iki liderin Brüksel’deki görüşmesinin, iki ülke arasındaki tansiyonu düşürme bakımından hedefine ulaştığı görüşünü de dile getirdi. Amerikalı uzmana göre, görüşmede iki ülke arasındaki sorunlar çözüme kavuşmadı ancak bu durum ilişkileri ileriye taşımada bir engel değil.





Perry, Biden yönetiminin işbaşı yapmasından sonra ilk kez biraraya gelen iki NATO müttefikinin buluşmasını ve görüşmeden çıkan sonuçları VOA Türkçe’ye değerlendirdi.





“Görüşme bence hedefine ulaştı”





Amerikalı uzman, “Bence bu iyi bir görüşmeydi çünkü hedefine ulaştı: İki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve ABD-Türkiye ilişkilerini yeni baştan oluşturma bağlamında. Bu bakımdan, iki lider tarafından söylenenler, bunların nasıl söylendiğinden daha az önem taşıyor. Biden’ın buradaki hedefi, Erdoğan’a ABD’nin Türkiye’yle olan anlaşmazlıklarını hatırlatmak ama ilişkilere son beş yıldır zarar veren karşılıklı suçlamaları azaltmak. Erdoğan’ın hedefi de aynıydı. Bu da, Biden’a Türkiye’nin kendi yolunu çiziyor olsa da saygın bir ortak olma arzusu taşıdığını hatırlatmaktı” diye konuştu.





“ABD ve Türkiye arasındaki ayrılıklara bu görüşmede çözüm bulunduğundan çok şüpheliyim ve buna şaşırmamamız da gerekir” diyen Perry, Türkiye’nin bir yandan ABD’ye güvenilir bir ortak olarak kalmaya devam edeceği yönünde güvence verirken diğer yandan kendi yolunu biçimlendirmeyi de sürdüreceğini söyledi.





“İki ülke anlaşmazlıklara rağmen ilişkileri yeniden inşa etmek için çalışacak”





Perry, “Bu da şu anlama geliyor; zor konuları çözmede ilerleme olmasa da ilişkiler devam edecek. Türkiye S-400 sisteminden vazgeçmeyecek, Libya’da bağımsız bir çizgi izlemeye devam edecek ve Suriye’de terörist olarak gördüğü gruplarla ABD’nin işbirliği yapmasını kınamayı sürdürecek. Ancak burada önemli olan şu; hem ABD hem Türkiye aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen daha dostça bir ilişkiyi yeniden inşa etmeye çalışacak” ifadelerini kullandı.





Biden-Erdoğan görüşmesinin olası Rusya boyutu





İlişkilerde ABD’yi en çok rahatsız eden unsurun Türkiye’nin Rusya’yla “flörtü” olduğunu ve S-400 alımının da bu ilişkiyi sembolize ettiğini belirten Perry, “Bence Biden, Sayın Putin’le İsviçre’deki görüşmesi öncesinde Türkiye’nin NATO’nun güney çıpası olarak önemini vurgulamak istedi. Biden-Erdoğan görüşmesinin o görüşme öncesine denk gelmesi bence tesadüf değil, bu sayede Biden Putin’le görüşmesinde NATO üyeleri arasında konsensüs olduğu noktasında eli daha güçlenmiş hissedecek. Benin inancıma göre, Biden Erdoğan’la görüşmesinden bu güvenceyle ayrıldı” diye konuştu.