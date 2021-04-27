Biden, Erdoğan'ı ziyadesiyle üzmüş

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'i 'soykırım' olarak tanımlamasına yönelik "ABD Başkanı Biden, 24 Nisan'da yayımladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır," ifadelerini kullandı.







Erdoğan, Biden’ın açıklamalarına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:





"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden 24 Nisan günü yayınladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi ve hukuki temeli olmayan bu ifadeler milletimizin her ferdi gibi bizi de ziyadesiyle üzmüştür





Açıklamadaki ifadeleri radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz. Ancak bu durum ortaya çıkan tablonun iki ülke ilişkileri üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmıyor. Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması gibi bir anlayışı kesinlikle insani bulmuyoruz ama şayet böyle bir yola girilecekse bu yarıştan alınacak vicdani müşteri kalbi mutmain çıkacak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz.





Amerika ve Avrupa başta olmak üzere bize soykırım intikamını yönelten çevrelerin hepsi de böyle bir mukayese sonrasında insan içine çıkamayacak hale gelecektir esasen son iki asırda en büyük sivil can kayıpları ve buna bağlı nüfus hareketleri Osmanlı coğrafyasında yani bizim vatanımızda olmuştur.





“BİZ SÖYLEMİYORUZ BATILI TARİHÇİLER İFADE EDİYOR”





Osmanlı Balkanlardan ve Kafkasya'ya uzanan topraklarındaki nüfusunun neredeyse yarıya yakınını oluşturan 10 milyon insanın yarısı ölüm yarısı Türk'ün acısını yaşamıştır. Üstelik bunu biz söylemiyoruz bizzat batılı tarihçiler ifade ediyor. dikkat ederseniz bu 10 milyon insanla ilgili ne silahlı bir çete fotoğrafı ne geride bıraktıkları kanlı izden ne utanç verici başka herhangi bir hikaye göremezsiniz bulamazsınız.





Sadece dedelerin torunlarını yürekleri burkularak gözlerinden akan yaşlara engel olamayarak anlattıkları acı hatıraları vardır. Çünkü bu insanlar Türk'tür çünkü bu insanlar Müslümandır dolayısıyla batılının gözünde istismara müsait malzeme değil millet olarak bugüne kadar kendi hocalarımızın istismar aracı haline getirme gibi bir zihniyetle hareket etmedik.





Erdoğan konuşmasında bir kez daha konunun siyasilerce değil, tarihçilerce tartışılması gerektiğini belirtip "Tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık" dedi.







