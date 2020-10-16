Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Esrarı suç olmaktan çıkarmalıyız /16 Ekim 2020 13:21

Biden: Esrarı suç olmaktan çıkarmalıyız

ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, canlı yayın oturumunda 'esrarın suç olmaktan çıkarılması gerektiğini' söyledi.

SHABER3.COM

Önümüzdeki ay yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, Philadelphia'daki Ulusal Anayasa Merkezi'nde düzenlenen ve ABC News'te canlı olarak yayınlanan etkinliğe katıldı.

Sunuculuğunu George Stephanopoulos'un yaptığı etkinlikte seçmenlerin sorularını yanıtlayan Biden, "Marihuanayı suç olmaktan çıkarmalı, suç kayıtlarını silmeliyiz" dedi.

Biden, sistemi cezalandırmaya değil, rehabilitasyona odaklı olarak değiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Mevcut Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle ikinci canlı yayın tartışması askıya alınmış, ardından adayların ayrı ayrı televizyon kanallarında seçmenleriyle bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.

Trump ise Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nde katıldığı etkinlikte seçmenleriyle bir araya geldi. NBC televizyonunda yayınlanan etkinliğin sunuculuğunu Savannah Guthrie üstlendi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden: Esrarı suç olmaktan çıkarmalıyız Sonraki Haber >>

Çin Devlet Başkanı konuşurken öksürük tuttu

Çin Devlet Başkanı konuşurken öksürük tuttu

ABD başkanlık seçimleri için oy kullanma başladı

ABD başkanlık seçimleri için oy kullanma başladı

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:38:11