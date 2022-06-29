Samanyolu Haber /Gündem / Biden görüşmesi öncesi ABD cephesinden yeni F-16 açıklaması /29 Haziran 2022 21:40

Biden görüşmesi öncesi ABD cephesinden yeni F-16 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan S 400 hava savunma sistemi alması sonrasında yeni nesil savaş uçağı F-35 programından çıkartılmasıyla başlayan kriz sürüyor. Bu durum sonrasında F-16 modernizasyonu konusuna yönelen Türkiye'nin bu talebinin son gelişmelerin ardından ABD cephesinde de olumlu karşılandığı aktarıldı.

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Türkiye'nin F-16 modernizasyonu talebinin son gelişmelerin ardından ABD cephesinde de olumlu karşılandığı aktarıldı.

Türkiye'nin Rusya'dan S 400 hava savunma sistemi alması sonrasında yeni nesil savaş uçağı F-35 programından çıkartılmış ve Türkiye de F-16 modernizasyonu konusuna yönelmişti.

Evrensel'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi öncesi ABD'nin Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallender'dan F-16 savaş uçaklarının modernizasyonun desteklendiği yönünde bir açıklama geldi.

Madrid'deki NATO zirvesinde konuşan Wallender, Türkiye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesinin NATO'nun savunmasına da katkı sunacağını söyledi.

Wallender şu ifadeleri kullandı: "ABD Türkiye'nin savaş uçağı filosunu modernize etmesini destekliyor. Çünkü bu NATO'nun güvenliğine ve böylece Amerikan güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bu planlar gerekli onay mekanizmalarından geçmeye devam ediyor."

Türkiye, kasım ayında ABD'den 40 adet yeni F-16 ve mevcut F-16'lar için de 80 adet modernizayon kiti almak için başvuruda bulunmuştu. Mart ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre üyelerine bir mektup yazarak bu satışa onay verilmesinin ABD'nin çıkarına olacağını vurgulamıştı.
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