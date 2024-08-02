Biden: Haniye'nin öldürülmesi ateşkesi zora soktu

DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin Gazze'de ateşkes sürecini zorlaştırdığını söyledi.



Gazetecilere konuşan Biden, Haniye'nin ölümünün Gazze'de ateşkes şansını yok edip etmediği yönündeki soruya "Yardımcı olmadı" yanıtını verdi. Yaptığı kısa açıklamada Ortadoğu'da tansiyonun daha fazla artmasından endişe ettiğini ve bir ateşkese varılmasını istediğini söyleyen Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katıldığı görüşmede Biden'ın Washington'ın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını teyit ederken Ortadoğu'da tansiyonun düşürülmesi için sürdürülen çabaların önemini de vurguladığı belirtildi. Görüşmede İsrail'e yönelik yeni silah sevkiyatlarının da ele alındığı açıklandı.



Haniye; Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir rol oynuyordu. Hamas liderinin İran'ın başkentinde öldürülmesinden hemen sonra Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani sosyal medyadan, "Bir taraf, diğer tarafın müzakerecisini öldürdüğünde arabuluculuk nasıl başarılı olabilir" mesajını paylaşmıştı.



İsrail, Haniye'nin ölümüyle ilgili bir açıklama yapmadı.



İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonrası Hamas'ın yanı sıra Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen'de bulunan İran destekli gruplardansa intikam açıklamaları gelmişti.



Haniye Doha'da toprağa verilecek



Bugün Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlenecek. Törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor. Fidan törene katılmak için gittiği Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ın da bulunduğu bildirildi.



Haniye için dün Tahran'da binlerce kişinin katılımıyla bir tören düzenlenmiş, cenaze namazını İran'ın dini lideri Ali Hamaney kıldırmıştı.



Bugünkü törenin ardından Haniye'nin cenazesi başkentin kuzeyindeki Lusail mezarlığına defnedilecek.



Katar, daha önce Şam'da bulunan ofisini kapatan Hamas'a, ABD'nin de onayıyla 2012'den beri ev sahipliği yapıyor. Haniye de Doha'da ikamet ediyordu.