Joe Biden hazırlığı mı?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maliye ve Hazine Bakanı olan damadı Berat Albayrak’ın istifasının akabinde partisinin grup toplantısında, ekonomi ile yargıda reform işaretleri vermesi "Ankara'da Joe Biden hazırlığı" şeklinde yorumlanıyor.





Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hakkında bir kez beraat iki kez tahliye kararı verilmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’yi ağır biçimde eleştirerek, hak ihlali kararı vermiş olmasına rağmen serbest bırakılmayan, hakkında yeni dava açılan işadamı Osman Kavala’ya yönelik tüm evrakları, İstanbul Adli Yargı Komisyonu’ndan istedi.





AİHM KARARLARININ BAĞLAYICI OLDUĞU YENİ AKILLARINA GELDİ





AİHM kararına uyulmamasına rağmen aylardır sessiz kalan HSK'nın AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hakim ve savcıların yükselme kriterlerini doğrudan etkileyeceğine yönelik kuralına atıf yapması manidar bulundu.





Kavala ile ilgili iddianame, duruşma zabıtları, tutuklama ve tutuklamaya itirazın reddi kararlarının tümünün gönderilmesini talep etti.







Kavala, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne yardım ve 2013 yılı mayıs-haziran aylarında Gezi Prostoları'nı organize ettiği iddialarıyla 3 yıl önce tutuklandı.





Hakkında Gezi dosyasından ağırlaştırılmış müebbet talebi ile dava açılan Kavala’nın 15 Temmuz dosyası ise ayrıldı.





Kavala için Gezi davası sürerken 15 Temmuz dosyasından tahliye kararı verildi. Aynı dönemde AİHM, Türkiye aleyhinde, Kavala’nın sivil toplumun baskı altına alınmak için tutuklandığını belirterek, ağır bir ihlal kararı verdi.



TAHLİYE KARARI UYGULANMADAN BAŞKA DOSYADAN YİNE TUTUKLANDI





Gezi davasında ise bu yılın başında mahkeme, Kavala’nın tahliyesini ve beraatini kararlaştırdı. Ancak Kavala, cezaevinden henüz çıkmadan, 3 yılı aşkın süre işlem yapılmayan 15 Temmuz dosyası raftan indirildi ve AİHM’nin bu sebeple de ihlal kararı vermiş olmasına rağmen, Kavala için yeni tutuklama kararı verildi. Kavala, bu nedenle, beraat ettiği gün cezaevinden çıkamadı.





Osman Kavala, 1 Kasım 2017’de tutuklanıp 11 Ekim 2019’da re’sen tahliye edildiği dosyadan yeniden tutuklandı!







15 Temmuz dosyasındaki iddialar yinelenerek, Kavala için bu kez casusluk suçlamasından tutuklama kararı verildi. Hemen akabinde 15 Temmuz dosyasıyla ilgili tutuklama kararı kaldırıldı. Ancak bu kez de Kavala, casusluk suçlaması sebebiyle cezaevinden çıkamadı.





Anayasa Mahkemesi’nin başvurusunu görüşeceği gün, aylardır bekleyen soruşturma bitirildi ve Kavala hakkında dava açıldı.





Anayasa Mahkemesi, bu nedenle görüşmeyi erteledi. Kavala hakkında, askeri darbe öncesinde ve sonrasında sadece bir kez bir araya geldiği, aralarında irtibat tespit edilemeyen Henri Barkey’le irtibatı olduğu gerekçesiyle yeni dava açıldı.





Dosyada, beraat ettiği Gezi davasındaki iddialar tekrarlandı. Kavala’nın Barkey’le irtibatına ise ofisinin bulunduğu semtteki baz istasyonuyla, Barkey’in telefonun sinyal verdiği baz istasyonundaki sinyallerin zaman zaman kesişmesi gerekçe gösterildi.





HÂKİM VE SAVCILAR KURULU NİHAYET HAREKETE GEÇTİ





Hukuk skandallarına rağmen Kavala’ya dönük ihlallere seyirci kalan HSK, 11 Kasım’da İstanbul Adli Yargı Komisyonu’na ilginç bir yazı gönderdi.





Yazıda, birinci sınıfa ayrılan hâkim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik Resmi Gazete’de 15 Ocak 2020’da yayımlanan ilk kararına atıf yapıldı.





Bu kararda, “Yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkeleri temelinde, AİHM ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, sebep oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri göz önünde bulundurularak yükselmeye layık olup olmadıklarına karar verilir.” ifadesinin yer aldığı anımsatıldı.





"BÜTÜN İSİMLERİ GÖNDERİN"





Yazıda karar uyarınca Kavala ile ilgili tutuklama kararının, bu karara karşı yapılan itirazları reddeden mahkemelerin kararlarının, soruşturma ve kovuşturma aşamasında tahliye taleplerinin reddedilmesine ilişkin kararların, iddianame ve duruşma zabıtlarının HSK’ya gönderilmesi istendi.





AVUKAT ASLI KAZAN: ALBAYRAK GİTTİ...







T24'ün haberine göre HSK tarafından gönderilen yazının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, damadı Albayrak’ın istifasının ardından, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomi ve yargıda reform işaretleri vermesinden sonra gönderilmesi dikkati çekti.





Avukat Aslı Kazan, yazıyla ilgili olarak Twitter hesabında, “Berat Albayrak gitti, ekonomiden yargıya tüm işler rayına girdi(!) Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 11 Kasım’da İstanbul Adalet Komisyonu’na yazdığı ‘acele’ kayıtlı yazıyla, Osman Kavala’yı tutuklayan ve tahliye talebini reddeden hâkimlerin isim listesini istedi.” ifadelerini kullandı.





Kavala hakkında son iddianameyi hazırlayan İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, kısa süre sonra Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

