Biden hızlı başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı Joe Biden, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı.





Paketin Kongre'den geçmesi hâlinde Covid-19 ile mücadeleye 400 milyar dolar, vatandaşlara doğrudan ödenecek çeklere 1 trilyon dolardan fazla ve topluluklar ile şirketlere 440 milyar dolar destek sağlanacak.







20 Ocak’ta görevi Donald Trump'tan devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Joe Biden, asgari ücretin de artırılması için çalışma başlatacaklarını kaydetti. Eyaletler ile yerel yönetimlere de 350 milyar dolarlık fon tahsis edilecek.





KİŞİ BAŞINA 1.400 DOLAR ÇEK VERİLECEK, ASGARİ ÜCRETİN SAATİ 15 DOLARA ÇIKACAK





Eyaletlere yardım ve sağlık sistemine fonlama dahil bazı maddeler kabul edilmek için Senato’da oyların yüzde 60’ına ihtiyaç duyarken, asgari ücret artışı, işsizlik yardımlarının uzatılması ve vatandaşlara doğrudan ödenecek çeklerin geçmesi için basit çoğunluğun sağlanması yeterli olacak.





Yıl sonunda kabul edilen pakette vatandaşlara doğrudan ödenecek çeklerin tutarı 600 dolar olarak öngörülmüştü.





Biden’ın paketinde bu tutar 1.400 dolara çıkıyor. Paket ayrıca, asgari ücretin saatte 15 dolara yükseltilmesi, okulların yeniden açılması çalışmaları için 130 milyar dolar ayrılması, eylül sonuna kadar haftada 400 dolarlık ilave işsizlik yardımları yapılmaya devam edilmesini ihtiva ediyor.





Biden’ın altyapı ve iklim değişikliği gibi daha uzun vadeli hedefleri içeren ikinci bir paketi ise gelecek ay Kongre’ye sunması bekleniyor.