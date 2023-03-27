Biden hortumların vurduğu Mississippi'de acil durum ilan etti









Acil durum ilanıyla eyalette hortumlardan en fazla etkilenen bölgeler için federal kaynak sağlanmasının önü açılmış oldu.Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada federal kaynakların geçici barınma sağlanması, evlerin tamiri, sigortasız evlerin kayıplarının telafisiyle diğer iş programları için kullanılabileceği kaydedildi.Hortumlar nedeniyle yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.FEMA Direktörü Deanne Criswell barınmanın uzun dönemli önemli konulardan biri olacağını söyledi.Criswell, Kızılhaç’ın alanda olduğunu ve barınak sağladığını, ailelerin, komşuların evlerini insanlara açtığını söyledi.Yıkılan evlerin enkazında ekipler arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.Ulusal Havacılık Servisi bölgede şiddetli rüzgarların etkin olabileceği uyarsında bulundu.Mississippi Valisi Reeves, insanları yeniden eski yaşamlarına döndürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Reeves ayrıca Başkan Biden’a da acil durum ilan etmesi nedeniyle teşekkür etti.Cuma günü bölgeyi vuran hortumlar özellikle 2000 kişinin yaşadığı Rolling Fork’ta büyük yıkıma neden olmuştu.