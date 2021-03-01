Samanyolu Haber /Gündem / Biden ile gazeteciler arasında 'koronavirüs testi' krizi /01 Mart 2021 17:47

Biden ile gazeteciler arasında 'koronavirüs testi' krizi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Beyaz Saray’da çalışan gazetecilere yönelik aldığı kararda, koronavirüs testi ücretlerinin gazeteciler tarafından karşılanacağı açıklaması krize neden oldu.

SHABER3.COM

ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, Beyaz Saray’da görev yapan gazetecilere yapılan koronavirüs testlerinin ücretlerini, gazetecilerin ya da bağlı oldukları medya kuruluşlarının ödemesine yönelik karar aldı. Beyaz Saray’da zorunlu olarak yaptırılması gereken testlerin fiyatının ise 170 dolar olduğu ifade edildi. Söz konusu karar, basın mensupları ve medya kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

BÜTÇEYE AĞIR YÜK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Beyaz Saray'da haber takibi yapan gazetecelere uygulnan testler bir yıldır ücretsiz olarak yapılıyordu. ABD medyası, onlarca gazetecinin her gün Beyaz Saray’a girip çıkması nedeniyle yapılan testlerin bütçeye ağır yük olduğunu yazdı. Bu kapsamda Beyaz Saray’ın bu finansal yükü medya kuruluşlarına fatura etmeye karar verdiği ifade edildi. Öte yandan, televizyon kanallarının Beyaz Saray’a 8’er kişilik ekipler yolladığı ve söz konusu kararın ardından ödenecek tutarın 1360 doları bulabileceği aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden ile gazeteciler arasında 'koronavirüs testi' krizi Sonraki Haber >>

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

AKP'li teyzeden ibretlik çark

AKP'li teyzeden ibretlik çark

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Gençlerle , Yarın adına

Gençlerle , Yarın adına

Hız felaket getirdi

Hız felaket getirdi

Mezarlık denize uçtu

Mezarlık denize uçtu

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Gençler biraz yavaş

Gençler biraz yavaş

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:17:09