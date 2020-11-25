Biden ilk röportajında mesajı verdi: Yargının işine karışmayacağım

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi. 20 Ocak’ta yemin edecek olan Biden görevi devralmak için adeta gün sayıyor.







Seçim sonuçlarını hileli olarak adlandıran ve yenilgiyi kabul etmeyen mevcut Başkan Donald Trump inatlaşmayı bırakarak geçiş dönemi için Biden’ın ekibiyle çalışma talimatını verdi. Biden için süreç hız kazanmaya başlarken, yeni oluşturacağı kabinedeki isimleri de yavaş yavaş açıklamaya başladı.





TÜM ÜLKEYİ TEMSİL EDECEK





Biden, bu gelişmelerin ışığında seçimlerden sonra ilk uzun soluklu röportajını da verdi. NBC News’tan Lester Holt’un sorularını yanıtlayan ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı, kendi yönetiminin ülkenin tamamını ve Demokrat Parti’yi temsil edeceğini söyledi.





Lester Holt, Biden’ın açıkladığı Linda Thomas-Greenfield, Alejandro Mayorkas, Avril Haines, John Kerry ve Antony Blinken’in Obama döneminde görev alan isimler olmasına dikkat çekerek, “Üçüncü bir Obama dönemi yaratmaya çalışıp çalışmadığınızı düşünenlere ne söylemek istersiniz?” diye sordu.





‘KARŞIMIZDA FARKLI BİR DÜNYA VAR’





İki dönem boyunca Obama’nın Başkan Yardımcısı olarak görev yapan 78 yaşındaki Biden, bu görüşe katılmadığını söyledi. Biden, “Bu üçüncü Obama dönemi değil. Obama-Biden yönetiminde karşılaştığımızdan çok daha farklı bir dünyayla karşı karşıyayız. Başkan Trump, görüntüyü tamamen değiştirdi” dedi.





Ülkenin bir araya gelmesini istediğini belirten Joe Biden, en çok merak edilen sorulardan birine de yanıt verdi. Başkan olduğu günden bu yana hakkında onlarca soruşturma açılan Trump’ın görevi bıraktıktan sonra akıbetinin ne olacağı merak konusu. Ancak Biden kendisinin öncelikleri arasında bu durumun olmadığını söyledi.





‘SORUŞTURMALAR EYALET DÜZEYİNDE’





Adalet Bakanlığı’nı bir araç olarak kullanmak istemediğini belirten Biden, kendi yönetiminin bu gelişmelerin dışında olmasını tercih edeceğini ifade etti. Biden, “Daha önce okuduğum pek çok soruşturma eyalet düzeyindeydi. Dolayısıyla yapabileceğim bir şey de yok” diye konuştu.





Kendisini tebrik eden ülkelerle ilgili de konuşan Biden, şimdiye dek 20’den fazla dünya lideriyle konuştuğunu vurgularken, “Hepsi çok heyecanlılar” ifadelerini kullandı.