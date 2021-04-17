Biden, ilk yüz yüze görüşmesini Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile yaptı

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak 2021'de göreve başladıktan sonra ilk yüz yüze görüşmesini, Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile gerçekleştirdi. Biden ve Yoşihide, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıktı. Açıklamalarda ikili güvenlik ittifakına vurgu yapıldı.





Göreve geldiğinden bu yana bu görüşmenin, bir yabancı ülke lideri ile yaptığı ilk yüz yüze görüşme olduğunun altını çizen Biden, Suga'ya geldiği için teşekkür etti. Biden "Bu yüz yüze görüşme, ikimiz için de Japonya ve ABD'nin ilişkilerine verdiği önemi ortaya koymaktadır" dedi.





BIDEN: ABD VE JAPONYA HİNT PASİFİK'TE İKİ GÜÇLÜ DEMOKRASİDİR

Toplantıda iki ülke arasındaki müttefikliği bir kez daha vurguladıklarını söyleyen Biden, "Çin'in Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi gibi konularda teşkil ettiği ve Kuzey Kore konusunda da birlikte çalışmak için taahhüt verdik. Özgür ve açık bir Hint Pasifik için ABD ve Japonya bölgedeki iki güçlü demokrasidir" diye konuştu.





Biden, 21. yüzyıl dünyasının çok hızlı değiştiğini ve artık daha rekabetçi olunması gerektiğini savunarak "ABD, günümüzün zorluklarıyla birlikte mücadele etmek, Kovid-19 salgınını kontrol atına almak, Hint Pasifikteki dostlarımız ve komşularımıza destek vermek için elinden geleni yapacaktır" dedi.





Biden, "21. yüzyılda demokrasilerin hala rekabet edip kazanacağını göstermek için birlikte çalışacağız." diye konuştu.





ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya'nın yaptığı toplantıda Kovid-19 aşıları konusunda birlikte çalışmak için taahhüt verdiklerini kaydeden Biden, "Uzun dönem hedeflerimiz için, Kovid-19'un ötesine geçip, Dünya Sağlık Örgütünde reform, sağlık güvenliği konusunda yeni ortaklık, yeni pandemi için hazırlık konusunda çalışacağız. Çünkü başka salgınlar da olacak" dedi.





Biden, teknoloji ve inovasyon alanında da yatırım için mutabık kaldıklarını söyleyerek "Biz otokrasiler değil, demokrasiler tarafından kurulan normları paylaşıyoruz. Güvenli ve güvenilir 5G ağlarından, kritik sektörler ve çipler gibi kritik alanlarda tedarik zincirini artırmaya kadar birçok alanda birlikte çalışacağız" diye belirtti.





"KONGRE SİLAH REFORMU KONUSUNDA ADIM ATMALI"

ABD'de son günlerde meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin konuşan Biden, "Kongre bir an önce silah reformu konusunda adım atmalı. Yarı otomatik silahları yasaklamalıyız" dedi. Ekonomik reformlar ve silah reformu ile aynı anda ilgilenebileceğini kaydeden Biden, "Her gün ülkemizde silahlı şiddet olaylarının olması ulusal bir utançtır" yorumunu yaptı.





İRAN'A URANYUM ZENGİNLEŞTİRMESİ YANITI

Biden, İran politikasına da değinerek, "İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum üreteceğini açıklamasını desteklemiyoruz ve bunun bir yararı yok. Bu, İran ile nükleer anlaşmaya ters" ifadesini kullandı. İran ile nükleer anlaşma konusunda Viyana'da yapılan görüşmelere dolaylı olarak katıldıklarını belirten Biden, "İran'ın bizimle ve Avrupalı müttefiklerimizle dolaylı da olsa görüşme içinde olmayı kabul etmesinden dolayı memnunuz. İran ile nükleer anlaşmaya bizim de parçası olacağımız şekilde geri dönülmesine izin vermeliyiz. Bence biz bu anlaşmadan hiç ayrılmamalıydık" dedi.





YOŞİHİDE: BU İTTİFAK, BUGÜNE KADAR OLDUĞUNDAN DAHA ÖNEMLİ HALE GELİYOR

Ortak basın toplantısında konuşan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Tayvan Boğazı, Kuzey Kore, Çin'in bölgedeki faaliyetleri, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması dahil birçok konuyu ikili zirvede ele aldıklarını belirtti. Suga Yoşihide, "Japonya-ABD ittifakı İndo-Pasifik'te barış, istikrar ve refahın köşe taşı olmuştur. Şimdi ise bu ittifak, mevcut bölgesel durum ve çetin güvenlik koşulları sebebiyle, bugüne kadar olduğundan daha önemli hale geliyor" ifadesini kullandı.





Kyodo ajansının, zirve sonrası yayımlanan ortak bildiriye dayandırdığı haberine göre görüşmede iki lider, Tayvan Boğazı'nın istikrarı doğrultusunda karşı kıyı sorunlarının barışçıl çözümünün teşvik edilmesinin önemini vurguladı. Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirecek ve Senkaku Adaları'ndaki Japonya hakimiyetini sarsacak tek taraflı teşebbüslere karşı çıkan Suga ve Biden, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları koşullarına yönelik ciddi endişe taşıdıkları aktardı.





1 Şubat'ta askeri darbe meydana gelen Myanmar'da askeri ve polis birliklerince sivillere yönelik uygulanan şiddeti kınayan Suga ve Bİden, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi.





Biden ve Suga, dünya otomotiv endüstrisinin seri üretimini derinden etkileyen yarı iletken materyallerin temin edilmesi dahil hassas tedarik zincirleri konusunda iş birliği yapılmasında da mutabakata vardı.