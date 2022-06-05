Biden’ın evinde 'Kazara' yaklaşan uçak alarmı

Beyaz Saray, Biden ya da ailesine karşı bir tehdidin bulunmadığını ve gereken tedbirlerin alındığını açıkladı. Durumun değerlendirilmesinin ardından Başkan ve eşinin Rehoboth Beach kentindeki evlerine geri döndükleri belirtildi.



Gizli Servis yayınladığı yazılı açıklamada, uçağın, “yanlışlıkla güvenli bir bölgeye girmesinin” ardından, evin kısıtlamalara tabi hava sahasının dışına derhal eşlik edilerek uzaklaştırıldığını kaydetti.



İlk incelemelere göre doğru telsiz kanalını kullanmayan ve uçun yönergelerini takip etmediği anlaşılan pilotun Gizli Servis tarafından sorgulanacağı bilgisi verildi.



Federal Havacılık Dairesi, ABD başkanlarının şehir dışı seyahatlerindeki olağan uygulaması kapsamında, Biden’ın sahil kentini ziyaretinden önce hafta içinde uçuş kısıtlamalarını açıklamıştı.



Bu kısıtlamalar arasında, 10 mil (16 km) yarıçapında uçuş yasağı, 30 millik (48 km.) alanda da kısıtlı bölge uygulaması yer alıyor.



ABD’de federal düzenlemeler, pilotları havalanmadan önce uçuş kısıtlamalarını kontrol etmekle yükümlü tutuyor ancak özellikle geçici kısıtlamalı bölgeler etrafında kazara hava sahası ihlalleri sıkça görülüyor.



Başkanların bulunduğu mekanın etrafındaki uçuş kısıtlamalarını ihlal eden uçaklar genelde Amerikan askeri jetleri ve Sahil Donanma helikopterleri tarafından engelleniyor. Engellenen uçaklar, yakındaki bir havaalanına yönlendiriliyor ve kabin ekibi güvenlik birimleri tarafından sorgulanıyor ve cezaya çarptırılabiliyor.