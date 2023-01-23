Biden’ın evinde yine gizli belgeler bulundu

Bulunan belgeler Biden’ın senatör ve başkan yardımcısı olduğu dönemden kalma.



Biden’ın avukatı Bob Bauer, Biden’ın elle yazılmış kişisel notları ve bazı materyallerin de araştırmacılar tarafından alındığını kaydetti.



Arama sırasında Biden ve eşi Jill Biden’ın evde olmadığı belirtildi.





Ocak ayının ilk günlerinde Biden’ın avukatları 2 Kasım’da Biden’ın bir dönem görev yaptığı düşünce kuruluşunda gizli belgeler bulunduğunu açıklamıştı.



Avukatlarının verdiği bilgiye göre daha sonra gizli belgeler 20 Aralık’ta Biden’ın Wilmington’daki evinde, 12 Ocak’ta da bir başka belge evindeki bir depo alanında bulunmuştu.



Belgelerin bulunmasının ardından Biden, ekibinin söz konusu belgeleri hemen Ulusal Arşivler ve Adalet Bakanlığı’na verdiğini belirtmişti.



Yasalara göre yönetimin görev süresi bittikten sonra Beyaz Saray kayıtları Ulusal Arşivler’e verilmek zorunda.



Özel savcı Robert Hur konuyu araştırmak için atanmış durumda.





Olay, ikinci dönem başkanlık adaylığını açıklaması beklenen Biden için siyasi bir sorun haline geldi.



Eski Başkan Donald Trump’la ilgili de gizli belgeleri ele alış şekliyle ilgili olarak soruşturma yürütülüyor.



Trump ve avukatları belgeleri vermeyi reddetmiş, FBI Ağustos ayında Florida’daki konutunda arama yapmış ve çok sayıda gizli belge bulunmuştu.