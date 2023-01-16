Biden’ın ikinci dönem başkanlık yarışı tehlikede mi?

Beyaz Saray Cumartesi günü gelişmeleri doğruladı.



Beyaz Saray avukatı Richard Sauber, Biden’ın özel kütüphanesinde yapılan aramada 6 sayfa gizli belge bulunduğunu açıkladı.



Beyaz Saray daha önce kütüphanede sadece bir sayfanın bulunduğunu belirtmişti.



Sauber’in açıklaması Beyaz Saray’ın bulunan gizli belgelerle ilgili açıklama için neden iki gün beklediğine değinmiyor.



Beyaz Saray Biden’ın eski ofisinde Kasım ayında bulunan gizli belgelerle ilgili neden iki ay boyunca kamuoyuna bilgi verilmediğiyle ilgili zaten sorularla karşı karşıya.



Gelişmeler 2024 yılındaki başkanlık seçimi yaklaştıkça Biden ve Demokrat Parti için siyasi sorun anlamına geliyor.



Biden’ın 7 Şubat’ta yapacağı Birliğin Durumu konuşmasının ardından başkanlık için ikinci defa yarışa gireceğini açıklaması bekleniyordu.



Ancak Adalet Bakanı Merrick Garland’ın Biden’ın evi ve eski ofisinde bulunan gizli belgelerle ilgili özel savcı ataması Demokratlar’ın bu konuda eski Başkan Donald Trump’ı hedef alma seçeneğini ellerinden almışa benziyor.



Trump’ın Florida’daki evine Ağustos ayında düzenlenen FBI baskınında çok sayıda gizli belge bulunmuştu. Garland Trump’ın evinde bulunan belgelerle ilgili de özel savcı atamıştı.



Eski Başkan Barack Obama’nın danışmanlarından David Axelrod bunun Trump’a büyük bir hediye olduğunu belirtiyor.



Axelrod Biden’ın bu konuda Trump’ı daha önce eleştirdiğine dikkat çekiyor.



Biden’ın önceden büyük bir ivme yakalandığını belirten Axelrod, son gelişmeleri “yolda büyük bir tümsek” olarak niteliyor.



Biden, Trump’ın Florida’daki evinde gizli belgeler bulunmasını “tamamen sorumsuzluk” olarak nitelemişti.



Cumhuriyetçi stratejist Alex Conant da gelişmeleri Beyaz Saray’ın ivme kazandığı bir anda “dikkatin dağılması” olarak değerlendiriyor.



Conant’a göre Cumhuriyetçiler’in geçen haftaya kadar Trump’ın gizli belgeleri ele alış şekline iyi bir cevabı yoktu.



Uzmanlar iki durum arasında fark olsa da bunun Biden’ın ikinci defa başkanlık için yeterli olup olmadığıyla ilgili soru işaretlerini gündeme getireceğini belirtiyor.



Trump kendisinden istenen belgeleri vermemiş, Florida’daki evine baskın düzenlenmişti.



Beyaz Saray ise süreç içinde tam bir uyum gösterdiğini belirtiyor.



Axelrod, süreç netleştikçe durumun aslında bugünkü gibi büyük bir olay olmayacağını tahmin ettiğini de kaydediyor.