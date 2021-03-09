Biden’ın köpeği Beyaz Saray’ı karıştırdı

20 Ocak 2021’de Amerika Birleşik Devletleri’nin 46’ncı başkanı olarak göreve gelen Joe Biden, gerek seçim öncesi gerek sonrası aldığı kararlarla konuşulmaya devam ediyor.





Seçimlerden önce köpeğiyle oynarken bileğini çatlatan Biden, sandıktan zaferle çıktıktan sonra “Champ” ve “Major” isimli iki Alman çoban köpeğini Beyaz Saray’a götüreceğini açıklamıştı.





Ancak her şey düşünüldüğü gibi gitmeyince Biden’ın köpekleri hakkında çarpıcı bir karar alındı. New York Post’un haberine göre köpeklerden “Major”, Beyaz Saray’da ortalığı birbirine kattı.





DİĞER KÖPEĞİN DE BAŞI YANDI





Beyaz Saray’da görev yapan güvenlik görevlilerinden birini ısıran 3 yaşındaki Major’ın sürekli olarak çalışanlara havladığı öğrenildi. Bunun üzerine karar alan Biden çifti, Major’ın yanı sıra 13 yaşındaki Champ’i de dahil ederek iki köpeği Delaware’deki evlerine gönderdi.