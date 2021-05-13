Biden İsrail'e destek çıktı: Kayda değer bir aşırılık yok

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin’e yönelik İsrail saldırıları ardından açıklama yaptı. Biden, İsrail’in tepkisinde bir aşırılık olmadığını iddia etti.







Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şiddeti durdurmak için yeterince çalıştığına inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.





ABD Başkanı, soruya, “Şimdiye dek gözlemlediğim şeylerden biri, kayda değer bir aşırı tepki olmadığı yönünde” ifadeleriyle yanıt verdi.







Dün Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Biden, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Topluluğunun da sadece İsrailli değil, bölgedeki birçok ülkedeki mevkidaşları ile görüştüğünü kaydetti.





Bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarının sürdüğünü belirten Biden, "Buradaki asıl mesele özellikle sivil nüfusun yaşadığı bölgelere atılan roketlerin sayısının azalması. Bu konuda birçok görüşme daha yapmamızı bekliyorum" diye konuştu.