Samanyolu Haber /Dünya / Biden: 'İsrail'in, İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum' /19 Ekim 2024 08:47

Biden: 'İsrail'in, İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum'

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in İran’a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağını anladığını belirtti ancak ayrıntı vermekten kaçındı.

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Biden, daha önce yapılması planlanan ancak ABD'deki Milton Kasırgası nedeniyle ertelenen Almanya gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı misillemenin nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna Biden, "Evet ve evet." yanıtını verdi.

Biden, gazetecinin "Bize de söyleyebilir misiniz?" sorusunu ise "Hayır ve hayır." diye yanıtladı.

Orta Doğu'daki barış konusunda İsrail ve İran arasındaki çatışmaları bir süreliğine durdurma fırsatı olduğunu savunan Biden, "Bana göre bir fırsat var ve meslektaşlarım, İsrail ve İran ile muhtemelen bir süreliğine çatışmayı sona erdirecek şekilde başa çıkabileceğimiz konusunda hemfikir." dedi

Biden, Lübnan'da ateşkes için çalışma olasılığının olduğuna da inandığını ancak bu tür çabaların Gazze'de daha zor olacağını söyledi.
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