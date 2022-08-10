Samanyolu Haber /Dünya / Biden, İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onayladı /10 Ağustos 2022 10:08

Biden, İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre ve Senato'nun onaylarının ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini onaylayan belgeleri imzaladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, NATO’ya üye olmak için resmi başvuru yapan İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerini onaylayan belgeleri imzaladı.

30 ÜLKENİN TÜMÜNÜN ONAYI GEREKİYOR
ABD’de İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylayan belgeleri imzaladığını duyurdu. İttifak üyesi 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onayı gereken İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olabilmeleri konusunda, ABD Parlamentosu’nun onay süreci, Kongre’nin üst kanadı olan Senato’nun onayıyla da tamamlanmıştı.

TEK KARŞI OY CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN
Senato’da iki kuzey ülkesinin ittifaka üyeliği 95’e karşı bir oy ile kabul edildi. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine tek karşı oyu Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley attı. ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı.
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