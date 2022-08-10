Biden, İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, NATO’ya üye olmak için resmi başvuru yapan İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerini onaylayan belgeleri imzaladı.







30 ÜLKENİN TÜMÜNÜN ONAYI GEREKİYOR

ABD’de İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onaylayan belgeleri imzaladığını duyurdu. İttifak üyesi 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onayı gereken İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olabilmeleri konusunda, ABD Parlamentosu’nun onay süreci, Kongre’nin üst kanadı olan Senato’nun onayıyla da tamamlanmıştı.





TEK KARŞI OY CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN

Senato’da iki kuzey ülkesinin ittifaka üyeliği 95’e karşı bir oy ile kabul edildi. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine tek karşı oyu Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley attı. ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı.