Samanyolu Haber /Dünya / "Biden 'katil' ifadesinden dolayısıyla pişmanlık duyuyor mu?" /18 Mart 2021 21:46

"Biden 'katil' ifadesinden dolayısıyla pişmanlık duyuyor mu?"

Gazetecilerin "Biden Putin için kullandığı 'katil' ifadesinden dolayısıyla pişmanlık duyuyor mu?" sorusuna Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bakın nasıl bir cevap verdi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili 'katil' sözlerinin ardından, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan, doğrudan sorulmuş bir soruya doğrudan bir cevap verdi" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi sebebiyle pişman olmadığını açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığı sorusunu, "Hayır. Başkan, doğrudan sorulmuş bir soruya doğrudan bir cevap verdi" şeklinde cevapladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Biden 'katil' ifadesinden dolayısıyla pişmanlık duyuyor mu?" Sonraki Haber >>

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:01:58