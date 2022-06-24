Biden kendisine verilen talimatları yanlışlıkla ifşa etti: Oturacaksın, konuşacaksın, kalkacaksın...

Beyaz Saray’ın Roosevelt Odası’nda valiler, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle görüşen Biden burada hem sunum yaptı hem de açıklamalarda bulundu. Fakat Biden’ın kendisine verilen bir kağıt parçasını çevirmesi ise basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı.







Sözcü'de yer alan habere göre son dönemde sık sık gaflarla ve kameralar önündeki anlaşmazlıklarla gündeme gelen Biden’ın elinde tuttuğu ve farkında olmadan kameralara yönelttiği kağıt parçasında Beyaz Saray yetkililerinin kendisine hazırladığı “talimat listesi” vardı.







Biden’ın yanlışlıkla gösterdiği kağıt parçasında, ABD Başkanı’nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı.









Biden’a verilen talimatlar ise şöyle sıralandı:







– Roosevelt Odası’na SEN gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

– SEN oturacaksın.

– Basın mensupları gelecek.

– Sen 2 dakika brifing vereceksin.

– Basın mensupları odadan çıkacak.

– Liz Schuler’e SEN bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz online olarak toplantıya katılacak)

– SEN katılımcılara teşekkür edeceksin.

– SEN odadan çıkacaksın.





Beyaz Saray yönetimi ve Biden bu talimatlar ile ilgili bir açıklama yapmadı.