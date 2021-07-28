Samanyolu Haber /Dünya / Biden kimi kast etti? Siber saldırılar büyük savaşı tetikleyebilir /28 Temmuz 2021 10:32

Biden kimi kast etti? Siber saldırılar büyük savaşı tetikleyebilir

ABD Başkanı Joe Biden, ABD bir gün "büyük bir güç" ile "gerçekten silahların patlayacağı" bir savaşa girerse buna siber saldırıların sebep olabileceğini ifade etti.

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Biden'ın sözleri, Washington'ın Çin ve Rusya'nın oluşturduğu tehdidi ciddiye aldığı şeklinde yorumlandı.

Ağ yönetme şirketi SolarWinds, Colonial Boru Hattı, et işleme şirketi JBS ve yazılım firması Kaseya'nın uğradığı saldırıların ardından siber güvenlik Biden yönetimi için öncelikli başlıklardan biri haline geldi. 

Ulusal İstihbarat Direktörü'nün Ofisi'ne yaptığı ziyaret sırasında konuşan Biden, "Bence eğer bir gün bir savaşa girersek; büyük bir güç ile, gerçekten silahların patladığı bir savaşa girersek bunun sebebi çok büyük sonuçları olan bir siber ihlal olacak" dedi. 

Biden, 16 Haziran'da Rusya lideri Vladimir Putin ile Cenevre'de bir araya geldiğinde onunla ulus-devletler için dokunulmaz olan kritik altyapılardan oluşan bir liste paylaşmıştı. Beyaz Saray, o günden beri Biden'ın ulusal güvenlik yetkililerinin siber ataklar konusunda Kremlin ile temas halinde olduğunu söyledi. 

 
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